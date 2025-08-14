Advertisement

رياضة

خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع

Lebanon 24
14-08-2025 | 13:49
في خبر حزين لعشاق كرة القدم، أعاد إلى الأذهان حادثة وفاة اللاعب البرتغاليّ دييغو جوتا، أعلن نادي "بارنيت" الإنكليزي عن وفاة لاعب الأكاديمية آراش غافانماردي عن عمر ناهز 18 عامًا، في حادث سير مروّع.
ووصف النادي الإنكليزيّ لاعبه بـ"المتألق والمبدع"، وقال في بيان: "ببالغ الحزن، نُعلن عن وفاة لاعب الأكاديمية آراش غافانماردي". (العربية)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24