خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع

في خبر حزين لعشاق ، أعاد إلى الأذهان حادثة وفاة اللاعب البرتغاليّ ، "بارنيت" الإنكليزي عن وفاة لاعب الأكاديمية آراش غافانماردي عن عمر ناهز 18 عامًا، في حادث سير مروّع.

ووصف النادي الإنكليزيّ لاعبه بـ"المتألق والمبدع"، وقال في بيان: "ببالغ الحزن، نُعلن عن وفاة لاعب الأكاديمية آراش غافانماردي". (العربية)