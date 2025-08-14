30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"روما" قدّم عرضاً "لمانشستر يونايتد" لضمّ سانشو
Lebanon 24
14-08-2025
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الصحافي في شبكة "سكاي سبورتس"
الألمانية
فلوريان
بليتنبرغ، أنّ نادي
روما الإيطالي
قدم عرضاً "لمانشستر
يونايتد
" للتعاقد مع الجناح الإنكليزي جادون سانشو، بنظام الإعارة مع إلزامية الشراء.
Advertisement
وأوضح أنّ قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ حوالي 23 مليون
يورو
. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
غضب في مرسيليا والسبب: عرض جيرونا "السخيف" لضم أوناحي
Lebanon 24
غضب في مرسيليا والسبب: عرض جيرونا "السخيف" لضم أوناحي
15/08/2025 00:55:25
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الصيف... "الهلال" يسعى لضمّ ميسي
Lebanon 24
خلال الصيف... "الهلال" يسعى لضمّ ميسي
15/08/2025 00:55:25
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
Lebanon 24
روسيا تلغي عرضاً كبيراً للبحرية "لأسباب أمنية"
15/08/2025 00:55:25
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": أميركا اقترحت على إيران عرضاً جديداً
Lebanon 24
"رويترز": أميركا اقترحت على إيران عرضاً جديداً
15/08/2025 00:55:25
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع
13:49 | 2025-08-14
14/08/2025 01:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب لبنان يودع كأس آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
منتخب لبنان يودع كأس آسيا لكرة السلة
13:48 | 2025-08-14
14/08/2025 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)
12:24 | 2025-08-14
14/08/2025 12:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
Lebanon 24
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
09:59 | 2025-08-14
14/08/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس الشمال بالتنس.. إليكم النتائج
Lebanon 24
كأس الشمال بالتنس.. إليكم النتائج
06:42 | 2025-08-14
14/08/2025 06:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
Lebanon 24
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
03:13 | 2025-08-14
14/08/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:49 | 2025-08-14
خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع
13:48 | 2025-08-14
منتخب لبنان يودع كأس آسيا لكرة السلة
12:24 | 2025-08-14
بعد خطوبتها من رونالدو... ماذا قالت جورجينا؟ (صورة)
09:59 | 2025-08-14
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
06:42 | 2025-08-14
كأس الشمال بالتنس.. إليكم النتائج
05:30 | 2025-08-14
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24