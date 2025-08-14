Advertisement

رياضة

"روما" قدّم عرضاً "لمانشستر يونايتد" لضمّ سانشو

Lebanon 24
14-08-2025 | 15:26
كشف الصحافي في شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية فلوريان بليتنبرغ، أنّ نادي روما الإيطالي قدم عرضاً "لمانشستر يونايتد" للتعاقد مع الجناح الإنكليزي جادون سانشو، بنظام الإعارة مع إلزامية الشراء.
وأوضح أنّ قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو. (الامارات 24)
 
 
 
