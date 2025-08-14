Advertisement

رياضة

لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:00
طالب لاعب "مانشستر يونايتد" البرازيلي كاسيميرو، بإعطاء المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، جائزة الكرة الذهبية.
وأكّد كاسيميرو في مقابلة مع مجلة "British GQ"، أنّ "صلاح هو الأحقّ بالكرة الذهبية في الوقت الحالي، بفضل تأثيره في المباريات". (العربية)
