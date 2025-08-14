30
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
Lebanon 24
طالب لاعب "
مانشستر يونايتد
" البرازيلي كاسيميرو، بإعطاء
المصري محمد صلاح
مهاجم فريق
ليفربول
،
جائزة الكرة الذهبية
.
وأكّد كاسيميرو في مقابلة مع مجلة "British GQ"، أنّ "صلاح هو الأحقّ بالكرة الذهبية في الوقت الحالي، بفضل تأثيره في المباريات". (العربية)
