فضيحة في سباق روماندي للسيدات: استبعاد فرق كبرى قبل الانطلاق!

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:00
في خطوة غير مسبوقة، استبعد الاتحاد الدولي للدراجات عدداً من أبرز الفرق العالمية من سباق روماندي للسيدات، قبل ساعات من انطلاقه، بعد رفضها الالتزام باختبار نظام تتبع جديد باستخدام تقنية تحديد المواقع (GPS) لتعزيز معايير الأمان.
الفرق المستبعدة شملت: "كانـيون-سرام تسونداكريبتو"، "إي. إف إديوكيشن-أوتلي"، "ليدل-تريك"، "بيكنيك بوست إن. إل"، و"فيسما-ليس آبايك".
وأوضح الاتحاد في بيان أنه يشعر بالأسف لرفض بعض الفرق اختيار متسابقة لحمل جهاز التتبع، مؤكداً أنه سيدرس لاحقاً ما إذا كان سيتخذ تدابير إضافية ضدها.
