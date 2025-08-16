لمدة 5 سنوات.. برشلونة يجدد عقد هذا اللاعب

31
جدد
نادي برشلونة
عقد الفرنسي غول كوندي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول لمدة 5 سنوات أي حتى حزيران 2030.
ونجحت
إدارة برشلونة
برئاسة خوان لابورتا في تجديد عقد كوندي والذي كان ينتهي في صيف 2027 من أجل الحفاظ على استقرار الفريق خلال السنوات المقبلة والمنافسة على الألقاب.
وانضم اللاعب الفرنسي الدولي إلى
برشلونة
في صيف 2022 قادما من
إشبيلية
مقابل 50 مليون
يورو
بالإضافة إلى متغيرات وأصبح منذ ذلك الحين لاعبا أساسيا في تشكيلة "البلوغرانا"
وشارك كوندي في الموسم الماضي في 53 مباراة غاب عنها سبع مباريات فقط وغاب عن ست مباريات بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية في فخذه الأيسر.
ويبدأ برشلونة مساء اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب
الدوري الإسباني
بمباراته ضد
ريال
مايوركا.(روسيا اليوم)
