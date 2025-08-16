لمدة 5 سنوات.. برشلونة يجدد عقد هذا اللاعب

Advertisement

جدد عقد الفرنسي غول كوندي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول لمدة 5 سنوات أي حتى حزيران 2030.ونجحت برئاسة خوان لابورتا في تجديد عقد كوندي والذي كان ينتهي في صيف 2027 من أجل الحفاظ على استقرار الفريق خلال السنوات المقبلة والمنافسة على الألقاب.وانضم اللاعب الفرنسي الدولي إلى في صيف 2022 قادما من مقابل 50 مليون بالإضافة إلى متغيرات وأصبح منذ ذلك الحين لاعبا أساسيا في تشكيلة "البلوغرانا"وشارك كوندي في الموسم الماضي في 53 مباراة غاب عنها سبع مباريات فقط وغاب عن ست مباريات بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية في فخذه الأيسر.ويبدأ برشلونة مساء اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب بمباراته ضد مايوركا.(روسيا اليوم)