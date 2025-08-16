رئيس ريال مدريد ينتصر على صحيفة "إل كونفيدينسيال".. هذا ما قرره القضاء الإسباني

Advertisement

قرر الإسباني إدانة صحيفة "إل كونفيدينشال" ورئيس تحريرها، إغناسيو كارديرو، أمس الجمعة، بالتدخل غير القانوني في شرف رئيس رئيس ، .وقال في بيان رسمي عبر حسابه على إكس: "أكدت الحكم الصادر عن الثانية والأربعين في مدريد بتاريخ 6 تشرين الأول 2022، والذي أدان صحيفة "إل كونفيدينشال" ورئيس تحريرها، إغناسيو كارديرو، بالتدخل غير القانوني في شرف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو . هذا الحكم نهائي، وأيدته سابقاً المحكمة الإقليمية".وتابع البيان: "على مدار عدة أيام في 2021، نشرت "إل كونفيدينشال" سلسلة من التسجيلات الصوتية لمحادثة خاصة بين رئيس ريال مدريد والقاضي، سُجلت دون موافقته".وأضاف: "في حكمه ذكر القاضي أن شكل ومحتوى البث يُظهران أنهما كانا يهدفان دائماً إلى تقويض الصورة العامة لفلورنتينو بيريز ، وهذا في الواقع يُشكل تدخلًا غير قانوني في حقه في الشرف"، لم يكن القصد إذن الإعلام، بل توجيه رأي قراء الصحيفة والمجتمع عموماً نحو نظرة سلبية للمدعي، وتشويه سمعته كشخص، وهذا يُمثل بوضوح محاولة لتشويه سمعته، ولا يمكن حمايته بالدفاع المزعوم عن الحق والواجب في الإعلام".(24)