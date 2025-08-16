Advertisement

رياضة

رئيس ريال مدريد ينتصر على صحيفة "إل كونفيدينسيال".. هذا ما قرره القضاء الإسباني

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:00
قرر القضاء الإسباني إدانة صحيفة "إل كونفيدينشال" ورئيس تحريرها، إغناسيو كارديرو، أمس الجمعة، بالتدخل غير القانوني في شرف رئيس رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر حسابه على إكس: "أكدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الثانية والأربعين في مدريد بتاريخ 6 تشرين الأول 2022، والذي أدان صحيفة "إل كونفيدينشال" ورئيس تحريرها، إغناسيو كارديرو، بالتدخل غير القانوني في شرف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز. هذا الحكم نهائي، وأيدته سابقاً المحكمة الإقليمية".

وتابع البيان: "على مدار عدة أيام في تموز 2021، نشرت "إل كونفيدينشال" سلسلة من التسجيلات الصوتية لمحادثة خاصة بين رئيس ريال مدريد والقاضي، سُجلت دون موافقته".

وأضاف: "في حكمه ذكر القاضي أن شكل ومحتوى البث يُظهران أنهما كانا يهدفان دائماً إلى تقويض الصورة العامة لفلورنتينو بيريز رودريغيز، وهذا في الواقع يُشكل تدخلًا غير قانوني في حقه في الشرف"، لم يكن القصد إذن الإعلام، بل توجيه رأي قراء الصحيفة والمجتمع عموماً نحو نظرة سلبية للمدعي، وتشويه سمعته كشخص، وهذا يُمثل بوضوح محاولة لتشويه سمعته، ولا يمكن حمايته بالدفاع المزعوم عن الحق والواجب في الإعلام".(24)
