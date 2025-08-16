أنباء عن تعرّض ايلي مشنتف لذبحة قلبية.. وهذا ما كُشف عن وضعه

Advertisement

أفادت معلومات صحافية ان القائد السابق لمنتخب في كرة السلة ولاعب ورئيس سابقا تعرّض لذبحة قلبية وتم نقله إلى المستشفى حيث تجاوز مرحلة الخطر.ولفتت المعلومات إلى ان مشنتف سيبقى في العناية الفائقة حتى بداية الأسبوع المقبل.