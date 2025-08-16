Advertisement

رياضة

أنباء عن تعرّض ايلي مشنتف لذبحة قلبية.. وهذا ما كُشف عن وضعه

Lebanon 24
16-08-2025 | 01:23
أفادت معلومات صحافية ان القائد السابق لمنتخب لبنان في كرة السلة ولاعب ورئيس نادي الحكمة سابقا إيلي مشنتف تعرّض لذبحة قلبية وتم نقله إلى المستشفى حيث تجاوز مرحلة الخطر.
ولفتت المعلومات إلى ان مشنتف سيبقى في العناية الفائقة حتى بداية الأسبوع المقبل.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24