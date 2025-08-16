إهمج تستضيف سباق جوزف حردان للركض بنسخته الثالثة غدًا

Advertisement

تنظّم بلدية إهمج ونادي حفرون بالتعاون مع ماراتون سباق لرياضة الركض في نسخته الثالثة يوم غد الأحد 17 آب 2025 وهو يتضمن ثلاثة سباقات هي:- سباق 10 كيلومترات (للتحدي) وهو مفتوح للفئات العمرية من 16-17 سنة وما فوق- سباق 5 كيلومترات (تنافسي) وهو مفتوح للفئات العمرية من 8-9 سنوات وما فوق- سباق 5 كيلومترات (للمرح)وخصصت جوائز مالية تشجيعية للفائزين والفائزات في المراكز الثلاثة الأولى للسباقين التنافسيين.تبدأ السباقات الساعة ٦:٣٠ صباحاً ويتم توزيع الجوائز إبتداءً من الساعة ١٠ صباحاً.