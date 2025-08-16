Advertisement

رياضة

إهمج تستضيف سباق جوزف حردان للركض بنسخته الثالثة غدًا

Lebanon 24
16-08-2025 | 03:45
تنظّم بلدية إهمج ونادي حفرون بالتعاون مع جمعية بيروت ماراتون سباق جوزف حردان لرياضة الركض في نسخته الثالثة يوم غد الأحد 17 آب 2025 وهو يتضمن ثلاثة سباقات هي:
- سباق 10 كيلومترات (للتحدي) وهو مفتوح للفئات العمرية من 16-17 سنة وما فوق

- سباق 5 كيلومترات (تنافسي) وهو مفتوح للفئات العمرية من 8-9 سنوات وما فوق

- سباق 5 كيلومترات (للمرح)

وخصصت جوائز مالية تشجيعية للفائزين والفائزات في المراكز الثلاثة الأولى للسباقين التنافسيين.

تبدأ السباقات الساعة ٦:٣٠ صباحاً ويتم توزيع الجوائز إبتداءً من الساعة ١٠ صباحاً.
