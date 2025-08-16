غويري في مواجهة الانتقادات بعد بداية باهتة مع مارسيليا

Advertisement

وجد الدولي أمين غويري نفسه تحت ضغط شديد عقب الظهور الأول له مع أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، بعدما مُني الفريق بخسارة قاسية أمام رين (0-1) في الجولة الافتتاحية.غويري شارك أساسياً لكنه فشل في استغلال الفرص المتاحة، ليحصل على تقييم سلبي من ، حيث صنّفته صحيفة ليكيب "الأسوأ في المباراة"، مشيرةً إلى أنه لم ينجح في صناعة الفارق رغم توظيفه في مركزين مختلفين بين قلب الهجوم والجناح الأيسر.وسط موجة الانتقادات، خرج قائد الفريق باليردي ليدافع عن زميله قائلاً: "أريد مساعدة غويري على مواجهة المنافسة. وصول أوباميانغ جعل الأمور أصعب بالنسبة له، لكني هنا لدعمه بالكلمات المناسبة. أعرفه شخصياً، وهو يحدثني دوماً عن طموحاته الكبيرة مع مارسيليا".وأضاف باليردي أن المنافسة داخل الفريق قد تكون مفيدة لتطور غويري، خاصة أن الأجواء الداخلية إيجابية وتشجع اللاعبين على التقدم.ويعاني غويري من جفاف تهديفي واضح منذ بداية فترة التحضيرات الصيفية، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر ست مباريات رسمية وودية، ما يزيد من الضغوط عليه لإثبات نفسه سريعاً أمام الجماهير والجهاز الفني.