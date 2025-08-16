29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
غويري في مواجهة الانتقادات بعد بداية باهتة مع مارسيليا
Lebanon 24
16-08-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجد الدولي
الجزائري
أمين غويري نفسه تحت ضغط شديد عقب الظهور الأول له مع أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، بعدما مُني الفريق بخسارة قاسية أمام رين (0-1) في الجولة الافتتاحية.
Advertisement
غويري شارك أساسياً لكنه فشل في استغلال الفرص المتاحة، ليحصل على تقييم سلبي من
الصحافة الفرنسية
، حيث صنّفته صحيفة ليكيب "الأسوأ في المباراة"، مشيرةً إلى أنه لم ينجح في صناعة الفارق رغم توظيفه في مركزين مختلفين بين قلب الهجوم والجناح الأيسر.
وسط موجة الانتقادات، خرج قائد الفريق
ليوناردو
باليردي ليدافع عن زميله قائلاً: "أريد مساعدة غويري على مواجهة المنافسة. وصول أوباميانغ جعل الأمور أصعب بالنسبة له، لكني هنا لدعمه بالكلمات المناسبة. أعرفه شخصياً، وهو يحدثني دوماً عن طموحاته الكبيرة مع مارسيليا".
وأضاف باليردي أن المنافسة داخل الفريق قد تكون مفيدة لتطور غويري، خاصة أن الأجواء الداخلية إيجابية وتشجع اللاعبين على التقدم.
ويعاني غويري من جفاف تهديفي واضح منذ بداية فترة التحضيرات الصيفية، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر ست مباريات رسمية وودية، ما يزيد من الضغوط عليه لإثبات نفسه سريعاً أمام الجماهير والجهاز الفني.
مواضيع ذات صلة
دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز
Lebanon 24
دييغو سانشيز... وداع باهت لأسطورة UFC على يد جيك ماثيوز
16/08/2025 22:30:34
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": ما هذا إلا بداية مرحلة تاريخية جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والاسرائيلية في المنطقة
Lebanon 24
"حزب الله": ما هذا إلا بداية مرحلة تاريخية جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والاسرائيلية في المنطقة
16/08/2025 22:30:34
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث ترامب في إسرائيل مع تصاعد الانتقادات بشأن غزة
Lebanon 24
مبعوث ترامب في إسرائيل مع تصاعد الانتقادات بشأن غزة
16/08/2025 22:30:34
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التعويضات الإسرائيلي: 30,735 مطالبة قدمت منذ بداية الحرب مع إيران
Lebanon 24
صندوق التعويضات الإسرائيلي: 30,735 مطالبة قدمت منذ بداية الحرب مع إيران
16/08/2025 22:30:34
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم
Lebanon 24
دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم
14:36 | 2025-08-16
16/08/2025 02:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفاندوفسكي يشن هجوما على الكرة الذهبية
Lebanon 24
ليفاندوفسكي يشن هجوما على الكرة الذهبية
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
04:49 | 2025-08-16
16/08/2025 04:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ريال مدريد ينتصر على صحيفة "إل كونفيدينسيال".. هذا ما قرره القضاء الإسباني
Lebanon 24
رئيس ريال مدريد ينتصر على صحيفة "إل كونفيدينسيال".. هذا ما قرره القضاء الإسباني
04:00 | 2025-08-16
16/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إهمج تستضيف سباق جوزف حردان للركض بنسخته الثالثة غدًا
Lebanon 24
إهمج تستضيف سباق جوزف حردان للركض بنسخته الثالثة غدًا
03:45 | 2025-08-16
16/08/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:36 | 2025-08-16
دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم
10:30 | 2025-08-16
ليفاندوفسكي يشن هجوما على الكرة الذهبية
04:49 | 2025-08-16
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
04:00 | 2025-08-16
رئيس ريال مدريد ينتصر على صحيفة "إل كونفيدينسيال".. هذا ما قرره القضاء الإسباني
03:45 | 2025-08-16
إهمج تستضيف سباق جوزف حردان للركض بنسخته الثالثة غدًا
03:00 | 2025-08-16
لمدة 5 سنوات.. برشلونة يجدد عقد هذا اللاعب
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24