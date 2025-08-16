دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم

Advertisement

بعد أن خاض منتخب جزر مارشال أول مباراة دولية له هذا الأسبوع أمام جزر فيرجن الأميركية، خرج من قائمة الدول التي لم تشارك في منافسات الدولية. وبهذا، باتت ناورو الدولة الوحيدة في العالم التي لم تلعب أي مباراة رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية.تقع ناورو في المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة فقط. ورغم شهرتها بلعبة الرغبي أكثر من كرة القدم، إلا أن عرفت بعض المحاولات السابقة لممارسة اللعبة. ففي عام 1994 خاض فريق محلي مباراة ودية ضد عمال مناجم من جزر سليمان، كما واجه منتخب اللاجئين عام 2014 في مناسبة رمزية. لكن أي من هذه المباريات لم يُعترف بها كمواجهة دولية رسمية.على مدى العامين الماضيين جرى العمل على مشروع لتأسيس منتخب رسمي ، بقيادة الإنكليزي تشارلي بومروي، الذي أشار إلى أن الملعب الوحيد في البلاد كان موجودًا داخل سجن محلي، في دلالة على حجم التحديات. كما انضم المهاجم السابق لنادي ريدينغ الإنكليزي ديف كيتسون إلى المشروع بصفته مدربًا وسفيرًا للكرة في الجزيرة، محاولًا تنظيم مباراة ودية عام 2024، لكن المبادرة لم تصل إلى التنفيذ بعد.تُعوَّل جهود إدخال كرة القدم إلى ناورو أيضًا على فوائدها الصحية، إذ تشير إحصاءات إلى أن نحو 70% من سكان الجزيرة البالغين يعانون من السمنة، ما يجعل الرياضة أداة محتملة لتحسين نمط حياتهم.باختصار، تبقى ناورو اليوم الدولة الوحيدة في العالم بلا منتخب وطني لكرة القدم، لكنها تضع الخطط لتغيير هذا الواقع وربما كتابة أولى صفحاتها في تاريخ اللعبة قريبًا. (العين)