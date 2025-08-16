Advertisement

رياضة

دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم

Lebanon 24
16-08-2025 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1405520-638909771346098868.png
Doc-P-1405520-638909771346098868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أن خاض منتخب جزر مارشال أول مباراة دولية له هذا الأسبوع أمام جزر فيرجن الأميركية، خرج من قائمة الدول التي لم تشارك في منافسات كرة القدم الدولية. وبهذا، باتت ناورو الدولة الوحيدة في العالم التي لم تلعب أي مباراة رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية.
Advertisement

تقع ناورو في المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة فقط. ورغم شهرتها بلعبة الرغبي أكثر من كرة القدم، إلا أن الجزيرة عرفت بعض المحاولات السابقة لممارسة اللعبة. ففي عام 1994 خاض فريق محلي مباراة ودية ضد عمال مناجم من جزر سليمان، كما واجه منتخب اللاجئين عام 2014 في مناسبة رمزية. لكن أي من هذه المباريات لم يُعترف بها كمواجهة دولية رسمية.

على مدى العامين الماضيين جرى العمل على مشروع لتأسيس منتخب رسمي لكرة القدم، بقيادة الإنكليزي تشارلي بومروي، الذي أشار إلى أن الملعب الوحيد في البلاد كان موجودًا داخل سجن محلي، في دلالة على حجم التحديات. كما انضم المهاجم السابق لنادي ريدينغ الإنكليزي ديف كيتسون إلى المشروع بصفته مدربًا وسفيرًا للكرة في الجزيرة، محاولًا تنظيم مباراة ودية عام 2024، لكن المبادرة لم تصل إلى التنفيذ بعد.

تُعوَّل جهود إدخال كرة القدم إلى ناورو أيضًا على فوائدها الصحية، إذ تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 70% من سكان الجزيرة البالغين يعانون من السمنة، ما يجعل الرياضة أداة محتملة لتحسين نمط حياتهم.

باختصار، تبقى ناورو اليوم الدولة الوحيدة في العالم بلا منتخب وطني لكرة القدم، لكنها تضع الخطط لتغيير هذا الواقع وربما كتابة أولى صفحاتها في تاريخ اللعبة قريبًا. (العين)
مواضيع ذات صلة
منتخب لبنان يودع كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
17/08/2025 08:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
lebanon 24
17/08/2025 08:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم
lebanon 24
17/08/2025 08:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب أستراليا يتأهل الى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 92-48 ويواجه منتخب الصين يوم الأحد
lebanon 24
17/08/2025 08:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:59 | 2025-08-17
23:55 | 2025-08-16
23:00 | 2025-08-16
16:18 | 2025-08-16
11:33 | 2025-08-16
10:30 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24