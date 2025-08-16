مشادات وفوضى بطاقات.. برشلونة يفتتح موسمه بانتصار مثير أمام مايوركا

Advertisement

انطلقت منافسات بموسم ساخن منذ جولته الأولى، حيث شهدت المباريات الأولى إثارة وندية عالية.ففي افتتاح الجولة الجمعة، تفوق رايو فاليكانو على مضيفه جيرونا بنتيجة 3-1، فيما حسم مباراته أمام الصاعد الجديد أوفييدو بثنائية نظيفة. لكن القمة الأبرز جاءت السبت، عندما خرج حامل اللقب بفوز مهم على حساب بثلاثية نظيفة.انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين، في وقت شابت المباراة أحداث ساخنة، إذ رفع الحكم عدة بطاقات ملونة في وجه لاعبي مايوركا بسبب التدخلات العنيفة. وزادت متاعب أصحاب الأرض بعد طرد مانو مورلانيس في الدقيقة 33 وفيدات موريكي بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد ست دقائق فقط، ما جعلهم يكملون اللقاء بتسعة لاعبين.كما شهدت نهاية الشوط الأول مشادات بين لاعبي الفريقين، وسط اعتراضات جماهيرية على الهدف الثاني لبرشلونة بداعي سقوط أحد لاعبي مايوركا أثناء الهجمة.رغم النقص العددي، صمد مايوركا في وجه الضغط الكتالوني حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حين تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الثالث ليؤكد بداية قوية في حملة الدفاع عن لقبه.