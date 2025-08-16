Advertisement

ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1405556-638909857949832131.png
Doc-P-1405556-638909857949832131.png photos 0
منحت قرعة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 فريق ريال مدريد فرصة مثالية لافتتاح مشواره، بعدما أوقعته في مواجهة أوساسونا على ملعبه "سانتياغو برنابيو" مساء الثلاثاء المقبل.
فأل تاريخي

تاريخيًا، ارتبطت مواجهة أوساسونا في الجولة الافتتاحية بالنجاح المدريدي، إذ سبق أن بدأت ثلاثة مواسم أمام الفريق نفسه وانتهت جميعها بتتويج "الميرينغي" باللقب.

1953-1954: فاز ريال مدريد 2-0، وحقق في نهاية الموسم لقبه الثالث في الدوري.

1957-1958: استهل مشواره بثلاثية نظيفة، قبل أن يتوج باللقب السادس.

1988-1989: تعادل الفريقان 2-2 في الجولة الأولى، لكن الريال أنهى الموسم بطلاً للمرة الـ24.

تطلعات الموسم الجديد

يدخل ريال مدريد النسخة الحالية بطموح الدفاع عن لقبه المحلي وتعزيز سجله التاريخي، وسط منافسة مرتقبة من غريمه برشلونة وأندية أخرى تسعى لكسر الهيمنة البيضاء على البطولة.

هل ترغب أن أعيد صياغة الخبر بشكل تحليل رياضي موسع عن "الفأل التاريخي" لمواجهة أوساسونا بالنسبة لريال مدريد؟ أم تفضل أن يبقى خبراً مقتضباً مركزاً لسرعة النشر؟
