ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟

Advertisement

منحت قرعة لموسم 2025-2026 فريق فرصة مثالية لافتتاح مشواره، بعدما أوقعته في مواجهة أوساسونا على ملعبه "سانتياغو برنابيو" مساء الثلاثاء المقبل.فأل تاريخيتاريخيًا، ارتبطت مواجهة أوساسونا في الجولة الافتتاحية بالنجاح المدريدي، إذ سبق أن بدأت ثلاثة مواسم أمام الفريق نفسه وانتهت جميعها بتتويج "الميرينغي" باللقب.1953-1954: فاز 2-0، وحقق في نهاية الموسم لقبه الثالث في الدوري.1957-1958: استهل مشواره بثلاثية نظيفة، قبل أن يتوج باللقب السادس.1988-1989: تعادل الفريقان 2-2 في الجولة الأولى، لكن أنهى الموسم بطلاً للمرة الـ24.تطلعات الموسم الجديديدخل ريال مدريد النسخة الحالية بطموح الدفاع عن لقبه المحلي وتعزيز سجله التاريخي، وسط منافسة مرتقبة من غريمه وأندية أخرى تسعى لكسر الهيمنة البيضاء على البطولة.هل ترغب أن أعيد صياغة الخبر بشكل تحليل موسع عن "الفأل التاريخي" لمواجهة أوساسونا بالنسبة لريال مدريد؟ أم تفضل أن يبقى خبراً مقتضباً مركزاً لسرعة النشر؟