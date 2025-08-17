هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)

Advertisement

ارتبط اسم الموهوب الإسباني لامين يامال، نجم ، بالمغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول، بعد سلسلة من الظهور العلني الذي أثار التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.حضرت حفل عيد ميلاد يامال في الماضي، ثم شوهدت في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" خلال مباراة برشلونة أمام كومو في كأس جوان غامبر. بعد اللقاء، حرص على تكريمها بقميص رسمي يحمل اسمها.رغم أن يامال لم يعلن أي ارتباط رسمي، فإن تقارير إعلامية تحدثت عن صداقة قوية تجمعه بنيكي نيكول. وازداد الجدل بعد انتشار مقطع فيديو للاعب وهو يحلق شعره، ظهر خلاله هاتفه المحمول الذي بدا أنه يحمل صورة المغنية الأرجنتينية كخلفية.الجدل حول العلاقة تزامن مع انطلاقة قوية لبرشلونة في ، حيث فاز على مايوركا بثلاثية نظيفة، سجل يامال الهدف الثالث منها في الوقت بدل الضائع، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق الصاعدين.