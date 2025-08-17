Advertisement

رياضة

هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)

Lebanon 24
17-08-2025 | 00:59
ارتبط اسم الموهوب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بالمغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول، بعد سلسلة من الظهور العلني الذي أثار التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.
المغنية حضرت حفل عيد ميلاد يامال في تموز الماضي، ثم شوهدت في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" خلال مباراة برشلونة أمام كومو الإيطالي في كأس جوان غامبر. بعد اللقاء، حرص رئيس النادي خوان لابورتا على تكريمها بقميص رسمي يحمل اسمها.

رغم أن يامال لم يعلن أي ارتباط رسمي، فإن تقارير إعلامية تحدثت عن صداقة قوية تجمعه بنيكي نيكول. وازداد الجدل بعد انتشار مقطع فيديو للاعب وهو يحلق شعره، ظهر خلاله هاتفه المحمول الذي بدا أنه يحمل صورة المغنية الأرجنتينية كخلفية.
ff17f8dc-9088-4760-a5ed-a497ce727b36

الجدل حول العلاقة تزامن مع انطلاقة قوية لبرشلونة في الدوري الإسباني، حيث فاز على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، سجل يامال الهدف الثالث منها في الوقت بدل الضائع، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق الصاعدين.
