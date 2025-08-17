في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم

Advertisement

وأثار رحيل قاسمي حالة من الحزن العميق في الأوساط الرياضية، حيث نعاه الاتحاد الجزائري في بيان رسمي جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تلقى نبأ وفاة الحكم الفيدرالي مروان قاسمي إثر الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب الفيدرالي بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وأسرة التحكيم كافة".كما أصدرت لجنة الحكام بالدوري الجزائري بيانًا نعت فيه الفقيد، معلنة نيتها تنظيم موكب تأبين رسمي خلال جنازته المقررة اليوم الأحد 17 آب.