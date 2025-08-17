31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم
Lebanon 24
17-08-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الجزائر مأساة إنسانية بعد سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا بينهم الحكم
الفيدرالي
مروان قاسمي، أحد أبرز الوجوه الواعدة في التحكيم
الجزائري
، إضافة إلى إصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.
Advertisement
وأثار رحيل قاسمي حالة من الحزن العميق في الأوساط الرياضية، حيث نعاه الاتحاد الجزائري
لكرة القدم
في بيان رسمي جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تلقى
رئيس الاتحاد
نبأ وفاة الحكم الفيدرالي مروان قاسمي إثر الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب الفيدرالي بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وأسرة التحكيم كافة".
كما أصدرت لجنة الحكام بالدوري الجزائري بيانًا نعت فيه الفقيد، معلنة نيتها تنظيم موكب تأبين رسمي خلال جنازته المقررة اليوم الأحد 17 آب.
مواضيع ذات صلة
داخل السيارة.. وفاة مأسوية لطفل
Lebanon 24
داخل السيارة.. وفاة مأسوية لطفل
17/08/2025 13:49:20
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد السيطرة خلال مسابقة رسمية.. وفاة مأسوية لدراج إيطالي
Lebanon 24
فقد السيطرة خلال مسابقة رسمية.. وفاة مأسوية لدراج إيطالي
17/08/2025 13:49:20
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
17/08/2025 13:49:20
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد حزين في بلد عربي... وفاة عامل نظافة أثناء تأدية عمله (فيديو)
Lebanon 24
مشهد حزين في بلد عربي... وفاة عامل نظافة أثناء تأدية عمله (فيديو)
17/08/2025 13:49:20
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
05:27 | 2025-08-17
17/08/2025 05:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي
Lebanon 24
عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي
04:26 | 2025-08-17
17/08/2025 04:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)
Lebanon 24
هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)
00:59 | 2025-08-17
17/08/2025 12:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك منزعج
Lebanon 24
فليك منزعج
23:55 | 2025-08-16
16/08/2025 11:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
Lebanon 24
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
05:27 | 2025-08-17
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
04:26 | 2025-08-17
عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي
00:59 | 2025-08-17
هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)
23:55 | 2025-08-16
فليك منزعج
23:00 | 2025-08-16
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
16:18 | 2025-08-16
مشادات وفوضى بطاقات.. برشلونة يفتتح موسمه بانتصار مثير أمام مايوركا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 13:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24