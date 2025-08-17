Advertisement

رياضة

في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم

Lebanon 24
17-08-2025 | 03:42
شهدت الجزائر مأساة إنسانية بعد سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا بينهم الحكم الفيدرالي مروان قاسمي، أحد أبرز الوجوه الواعدة في التحكيم الجزائري، إضافة إلى إصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.
وأثار رحيل قاسمي حالة من الحزن العميق في الأوساط الرياضية، حيث نعاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد نبأ وفاة الحكم الفيدرالي مروان قاسمي إثر الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب الفيدرالي بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وأسرة التحكيم كافة".

كما أصدرت لجنة الحكام بالدوري الجزائري بيانًا نعت فيه الفقيد، معلنة نيتها تنظيم موكب تأبين رسمي خلال جنازته المقررة اليوم الأحد 17 آب.
وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث حافلة الجزائر (صور)
