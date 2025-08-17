الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟

أثار إعلان خطوبة النجم قائد النصر السعودي وخطيبته جورجينا رودريغيز تفاعلا واسعا في الوسط الرياضي والإعلامي.

Advertisement

ففي خطوة غير مألوفة تحول خبر الزواج إلى حديث الشارع الرياضي والإعلامي ليس فقط بسبب إعلان الارتباط بحد ذاته بعد الارتباط بل لما كشف عن وجود اتفاق مسبق يحدد تفاصيل الانفصال قبل إتمام الزواج.

ووفقا لما كشفته مجلة "TV GUIA" البرتغالية أن الوثيقة الموقعة بين النجم العالمي وخطيبته تتضمن بنودا دقيقة أبرزها تخصيص معاش شهري دائم لجورجينا يفوق 114 ألف دولار إضافة إلى منحها ملكية قصر فاخر في حي لافينكا بالعاصمة ، تزيد قيمته على 5.6 مليون دولار.



ويزعم أن هذا الاتفاق جرى توقيعه بعد ولادة طفلتهما الأولى ألانا مارتينا، ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي لجورجينا وأطفالها وضمان ألا ينقصهم شيء في أي ظرف. (روسيا اليوم)