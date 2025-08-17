صلاح يبهر آنفيلد برقم قياسي جديد

احتفى نادي بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه في مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بملعب "آنفيلد" في الممتاز.

Advertisement

وبذلك أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.

وحقق ليفربول فوزه المثير بنتيجة 4-2 على بورنموث، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم 2025-2026، وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز للريدز في مباراة شهدت تقلبات دراماتيكية، حيث تقدم ليفربول مرتين قبل أن يعادل بورنموث النتيجة بفضل هدفين من أنطوان سيمينيو.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن صلاح الذي وصل إلى 187 هدفا في البريميرليج، أصبح الآن في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، متساويا مع أندرو كول وبفارق 26 هدفا فقط عن شيرر صاحب الرقم القياسي. (روسيا اليوم)