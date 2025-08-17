30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح يبهر آنفيلد برقم قياسي جديد
Lebanon 24
17-08-2025
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفى نادي
ليفربول
بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه
المصري محمد صلاح
في مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بملعب "آنفيلد" في
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
Advertisement
وبذلك أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.
وحقق ليفربول فوزه المثير بنتيجة 4-2 على بورنموث، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم 2025-2026، وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز للريدز في مباراة شهدت تقلبات دراماتيكية، حيث تقدم ليفربول مرتين قبل أن يعادل بورنموث النتيجة بفضل هدفين من أنطوان سيمينيو.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن صلاح الذي وصل إلى 187 هدفا في البريميرليج، أصبح الآن في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، متساويا مع أندرو كول وبفارق 26 هدفا فقط عن
آلان
شيرر صاحب الرقم القياسي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
Lebanon 24
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
17/08/2025 18:17:11
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خرقٌ استثنائي.. البيتكوين تُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
Lebanon 24
خرقٌ استثنائي.. البيتكوين تُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
17/08/2025 18:17:11
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام قياسية سجلت في دور المجموعات لكأس العالم للأندية في أميركا
Lebanon 24
أرقام قياسية سجلت في دور المجموعات لكأس العالم للأندية في أميركا
17/08/2025 18:17:11
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة بحرينية تُبهر الجمهور بأغنية للسيدة فيروز
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة بحرينية تُبهر الجمهور بأغنية للسيدة فيروز
17/08/2025 18:17:11
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
Lebanon 24
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
10:53 | 2025-08-17
17/08/2025 10:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟
Lebanon 24
الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟
06:55 | 2025-08-17
17/08/2025 06:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
05:27 | 2025-08-17
17/08/2025 05:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي
Lebanon 24
عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي
04:26 | 2025-08-17
17/08/2025 04:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم
Lebanon 24
في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم
03:42 | 2025-08-17
17/08/2025 03:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:53 | 2025-08-17
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
06:55 | 2025-08-17
الكشف عن تفاصيل إتّفاق... ماذا سيحصل في حال طلاق كريستيانو وجورجينا؟
05:27 | 2025-08-17
أوّل صورة لإيلي مشنتف بعد إصابته بأزمة قلبيّة... هذا وضعه الصحيّ
04:26 | 2025-08-17
عن 89 عامًا.. وفاة أسطورة الكريكيت الاسترالي
03:42 | 2025-08-17
في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم
00:59 | 2025-08-17
هاتفه كشفه.. هل يامال على علاقة مع هذه المُغنية؟ (صورة)
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 18:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24