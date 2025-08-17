Advertisement

رياضة

صلاح يبهر آنفيلد برقم قياسي جديد

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1405720-638910420542228147.jpg
Doc-P-1405720-638910420542228147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفى نادي ليفربول بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بملعب "آنفيلد" في الدوري الإنكليزي الممتاز.
Advertisement
 
 
وبذلك أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.
 
 
وحقق ليفربول فوزه المثير بنتيجة 4-2 على بورنموث، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم 2025-2026، وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز للريدز في مباراة شهدت تقلبات دراماتيكية، حيث تقدم ليفربول مرتين قبل أن يعادل بورنموث النتيجة بفضل هدفين من أنطوان سيمينيو.
 
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن صلاح الذي وصل إلى 187 هدفا في البريميرليج، أصبح الآن في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، متساويا مع أندرو كول وبفارق 26 هدفا فقط عن آلان شيرر صاحب الرقم القياسي. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
lebanon 24
17/08/2025 18:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
خرقٌ استثنائي.. البيتكوين تُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
lebanon 24
17/08/2025 18:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام قياسية سجلت في دور المجموعات لكأس العالم للأندية في أميركا
lebanon 24
17/08/2025 18:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: فنانة بحرينية تُبهر الجمهور بأغنية للسيدة فيروز
lebanon 24
17/08/2025 18:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:53 | 2025-08-17
06:55 | 2025-08-17
05:27 | 2025-08-17
04:26 | 2025-08-17
03:42 | 2025-08-17
00:59 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24