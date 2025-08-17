29
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
Lebanon 24
17-08-2025
|
10:53
عاد
الأرجنتيني ليونيل ميسي
من الإصابة ليقود
إنتر
ميامي لفوز ثمين على ضيفه لوس أنجلوس غالاكسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب "تشيس" ضمن منافسات الدوري الأميركي.
وتفوق
ميسي
على مدافعي غالاكسي لوكاس سانابريا وإدوين سيريلو بمراوغة مميزة أنهاها بتسديدة منخفضة سكنت الشباك.
وبعد ذلك صنع ميسي هدفا بمهارة رائعة بعد أن مرر بالكعب دون أن ينظر لزميله لويس سواريز الذي سجل الهدف الحاسم.
كما صنع النجم الأرجنتيني دفعة معنوية هائلة لزملائه حيث ظهر سواريز وجوردي ألبا بأداء قوي ليعوض الفريق هزيمته الثقيلة في "ديربي
فلوريدا
" أمام أورلاندو سيتي بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي. (روسيا اليوم)
