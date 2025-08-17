28
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
Lebanon 24
17-08-2025
|
16:51
A-
A+
ضمن منافسات الجولة الأولى من "الليغا"، فاز
برشلونة
بثلاثية نظيفة على مضيفه
ريال مايوركا
.
ورغم الانتصار الكبير إلا أن إصابة الحارس
خوان غارسيا
خطفت الأضواء بعد تعرضه لتدخل عنيف من مهاجم
مايوركا
فيدات موريكي
، أسفر عن انتفاخ واضح في وجهه وظهور عظم وجنته اليمنى أمام الكاميرات ما أثار قلق الجماهير الكتالونية.
ولم تكن هذه الإصابة الوحيدة التي تعرض لها
غارسيا
في اللقاء، إذ سبقها خلع في إصبع الخنصر بيده اليسرى خلال عمليات الإحماء، لكن تدخل الطبيب
ريكارد برونا
أعاد الإصبع إلى مكانه واكتفى بوضع ضماد بسيط سمح للحارس بإكمال المباراة دون أن تهتز شباكه.
