برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار

ضمن منافسات الجولة الأولى من "الليغا"، فاز بثلاثية نظيفة على مضيفه .

ورغم الانتصار الكبير إلا أن إصابة الحارس خطفت الأضواء بعد تعرضه لتدخل عنيف من مهاجم ، أسفر عن انتفاخ واضح في وجهه وظهور عظم وجنته اليمنى أمام الكاميرات ما أثار قلق الجماهير الكتالونية.



ولم تكن هذه الإصابة الوحيدة التي تعرض لها في اللقاء، إذ سبقها خلع في إصبع الخنصر بيده اليسرى خلال عمليات الإحماء، لكن تدخل الطبيب أعاد الإصبع إلى مكانه واكتفى بوضع ضماد بسيط سمح للحارس بإكمال المباراة دون أن تهتز شباكه.