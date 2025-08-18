Advertisement

جيسوس والاتحاد.. سلسلة انتصارات انتهت بـ"صدمة"

18-08-2025 | 01:55
سيكون البرتغالي جورجي جيسوس على موعد جديد مع اتحاد جدة في مستهل مهمته مع النصر بنصف نهائي كأس السوبر السعودية يوم الثلاثاء عقب سلسلة انتصارات متتالية حققها على حسابه انتهت مطلع العام الجاري بهزيمتين.
وستكون مواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء، المباراة الرسمية الأولى لجورجي جيسوس في قيادة النصر، وذلك في تكرار لما حدث معه قبل 8 أعوام عندما تولى تدريب الهلال أول مرة وحينها لاقى الاتحاد في كأس السوبر السعودية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.
وحقق جورجي جيسوس سلسلة انتصارات على الاتحاد امتدت إلى 9 مباريات متتالية، منها 6 مباريات في الموسم قبل الماضي.

وكان الانتصار على الاتحاد في كأس السوبر السعودية شهرآب 2018 بهدفين مقابل هدف أول فوز للمدرب البرتغالي على الفريق الجدّاوي، ثم كسبه في ذات الموسم 3-1 بالدور الأول من مسابقة الدوري قبل أن يقال من منصبه.
 
