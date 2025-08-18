31
جيسوس والاتحاد.. سلسلة انتصارات انتهت بـ"صدمة"
Lebanon 24
18-08-2025
|
01:55
A-
A+
سيكون
البرتغالي
جورجي جيسوس على موعد جديد مع اتحاد جدة في مستهل مهمته مع النصر بنصف
نهائي كأس
السوبر
السعودية
يوم الثلاثاء عقب سلسلة انتصارات متتالية حققها على حسابه انتهت مطلع العام الجاري بهزيمتين.
وستكون مواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء، المباراة الرسمية الأولى لجورجي جيسوس في قيادة النصر، وذلك في تكرار لما حدث معه قبل 8 أعوام عندما تولى تدريب
الهلال
أول مرة وحينها لاقى الاتحاد في كأس السوبر السعودية التي أقيمت في العاصمة
البريطانية
لندن
.
وحقق جورجي جيسوس سلسلة انتصارات على الاتحاد امتدت إلى 9 مباريات متتالية، منها 6 مباريات في الموسم قبل الماضي.
وكان الانتصار على الاتحاد في كأس السوبر السعودية شهرآب 2018 بهدفين مقابل هدف أول فوز للمدرب البرتغالي على الفريق الجدّاوي، ثم كسبه في ذات الموسم 3-1 بالدور الأول من مسابقة الدوري قبل أن يقال من منصبه.
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أراح كلام قاسم إسرائيل؟
Lebanon 24
هل أراح كلام قاسم إسرائيل؟
09:00 | 2025-08-17
17/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 12:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 12:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 12:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
