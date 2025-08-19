30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عشية المواجهة في كأس السوبر السعودي.. هذا ما قاله بنزيمة
Lebanon 24
19-08-2025
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجرى، مساء اليوم، المواجهة الأولى من منافسات كأس السوبر السعودي
لكرة القدم
في نسخته الـ12، بين النصر والاتحاد.
Advertisement
وتنافس 4 أندية على كأس السوبر، هي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 23 آب الجاري.
وفي
مؤتمر صحفي
عُقِد الإثنين، قال مهاجم الاتحاد كريمة بنزيمة عن مواجهة النصر: "الناديان يملكان مجموعة رائعة من اللاعبين، وستكون بداية مثالية لموسمنا الجديد أن نحقق لقب هذه المسابقة".
وتابع: "نحن بحاجة لدعم جماهيرنا الرائعة مثل ما تعودنا عليهم، ونعدهم بالأداء المضاعف على أرض الواقع، ورغبتنا عالية في تحقيق الانتصارات".
وعن زميله السابق في نادي
ريال مدريد الإسباني
،
كريستيانو رونالدو
، ذكر كريم: "كريستيانو من اللاعبين الرائعين، ولكن الأفضل سيفوز غدا (الثلاثاء)".
وأضاف: "لا أعرف إن كان تحديا، فأنا لا ألعب ضده. إنها ليست مباراة بين كريم وكريستيانو، لا. ما أستطيع قوله هو إنه أسطورة كرة قدم. لقد قدّم ولا يزال يُقدّم الكثير لهذه الرياضة".
يشار إلى أن المباراة ستجرى على أرضية استاد هونغ كونغ الدولي على الساعة الثالثة عصرا بتوقيت
السعودية
(الثامنة مساء بتوقيت هونغ كونغ).
مواضيع ذات صلة
حفاظا على لاعبيه.. الهلال ينسحب من كأس السوبر السعودي
Lebanon 24
حفاظا على لاعبيه.. الهلال ينسحب من كأس السوبر السعودي
19/08/2025 12:22:08
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
Lebanon 24
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
19/08/2025 12:22:08
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
19/08/2025 12:22:08
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية الاجتماع النووي في اسطنبول.. هذا ما تريده طهران من موسكو وبكين
Lebanon 24
عشية الاجتماع النووي في اسطنبول.. هذا ما تريده طهران من موسكو وبكين
19/08/2025 12:22:08
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا
Lebanon 24
كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا
04:11 | 2025-08-19
19/08/2025 04:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة فريقه.. نيمار: تستحقون الشتائم والإهانة
Lebanon 24
بعد خسارة فريقه.. نيمار: تستحقون الشتائم والإهانة
01:50 | 2025-08-19
19/08/2025 01:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!
Lebanon 24
مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!
23:00 | 2025-08-18
18/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
Lebanon 24
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
15:56 | 2025-08-18
18/08/2025 03:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء
Lebanon 24
لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء
14:00 | 2025-08-18
18/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:11 | 2025-08-19
كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا
01:50 | 2025-08-19
بعد خسارة فريقه.. نيمار: تستحقون الشتائم والإهانة
23:00 | 2025-08-18
مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!
15:56 | 2025-08-18
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
14:00 | 2025-08-18
لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء
09:21 | 2025-08-18
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 12:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24