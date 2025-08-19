Advertisement

رياضة

عشية المواجهة في كأس السوبر السعودي.. هذا ما قاله بنزيمة

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:23
تجرى، مساء اليوم، المواجهة الأولى من منافسات كأس السوبر السعودي لكرة القدم في نسخته الـ12، بين النصر والاتحاد.
وتنافس 4 أندية على كأس السوبر، هي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 23 آب الجاري.
وفي مؤتمر صحفي عُقِد الإثنين، قال مهاجم الاتحاد كريمة بنزيمة عن مواجهة النصر: "الناديان يملكان مجموعة رائعة من اللاعبين، وستكون بداية مثالية لموسمنا الجديد أن نحقق لقب هذه المسابقة".

وتابع: "نحن بحاجة لدعم جماهيرنا الرائعة مثل ما تعودنا عليهم، ونعدهم بالأداء المضاعف على أرض الواقع، ورغبتنا عالية في تحقيق الانتصارات".
وعن زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، ذكر كريم: "كريستيانو من اللاعبين الرائعين، ولكن الأفضل سيفوز غدا (الثلاثاء)".

وأضاف: "لا أعرف إن كان تحديا، فأنا لا ألعب ضده. إنها ليست مباراة بين كريم وكريستيانو، لا. ما أستطيع قوله هو إنه أسطورة كرة قدم. لقد قدّم ولا يزال يُقدّم الكثير لهذه الرياضة".

يشار إلى أن المباراة ستجرى على أرضية استاد هونغ كونغ الدولي على الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية (الثامنة مساء بتوقيت هونغ كونغ).
مواضيع ذات صلة
حفاظا على لاعبيه.. الهلال ينسحب من كأس السوبر السعودي
هذا اللاعب خارج قائمة باريس للمباراة السوبر الأوروبية
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
عشية الاجتماع النووي في اسطنبول.. هذا ما تريده طهران من موسكو وبكين
