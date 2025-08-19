Advertisement

رياضة

بعد خسارة فريقه.. نيمار: تستحقون الشتائم والإهانة

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:50
اعترف النجم نيمار قائد سانتوس أنه وزملاءه يستحقون السب والإهانة من الجماهير الغاضبة وذلك بعد الخسارة التاريخية التي تلقاها الفريق يوم الأحد أمام فاسكو دا غاما بستة أهداف دون رد في مسابقة الدوري البرازيلي.
ودخل نيمار (33 عاماً) في نوبة بكاء شديدة عقب خسارة فريقه الثقيلة أمام فاسكو وهي أكبر خسارة لسانتوس على أرضه في المسابقة عبر تاريخه، بالإضافة إلى أنها أكبر خسارة يتلقاها نجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق في مسيرته.
وقال نيمار لوسائل الإعلام عقب الهزيمة وهو يمسح دموعه بقميصه: أشعر بالخجل، حقاً أشعر بالخجل بسبب الأداء الذي قدمناه في هذه المباراة.

وخرجت جماهير سانتوس الغاضبة قبل نهاية المباراة، بينما تحول الباقون إلى تشجيع الخصم وإطلاق الشتائم تجاه لاعبي الفريق العريق الذي يقف على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

وأتبع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم: لم يسبق لي أن عشت هذا الموقف في حياتي، لكن للأسف حدث ذلك اليوم، إنه شعور بالخزي لا يمكن تجاوزه، والحقيقة أن للجمهور كامل الحق في الاحتجاج دون استخدام العنف، ولكن إذا أرادوا سبنا وإهانتنا فهم على حق.

وختم: دموعي كانت بسبب الغضب مما حدث، للأسف لم أستطع المساعدة بأي شكل من الأشكال، لقد كان الأمر كارثياً.

وأقالت إدارة سانتوس المدرب كليبر تشافييه من منصبه عقب الهزيمة الثقيلة وذلك عقب 4 أشهر فقط من توليه المنصب.
