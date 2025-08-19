كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا



وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن البطولة سينطلق دورها الأول في تشرين الاول المقبل، فيما ستقام منافسات الدور الثاني في كانون الاول المقبل. كشف (فيفا) عن تفاصيل بطولة للأندية للسيدات، حيث من المقرر أن تقام النسخة الأولى منها العام المقبل 2026.وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن البطولة سينطلق دورها الأول في تشرين الاول المقبل، فيما ستقام منافسات الدور الثاني في كانون الاول المقبل.

وأوضح أن ملعب مركز ووهان في سيستضيف منافسات الدور الأول، على أن يتم الكشف في وقت لاحق عن الملاعب التي ستستضيف الدور الثاني.



وذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 6 أندية، وهي أرسنال بطل وأوكلاند يونايتد إف سي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وجوثام الأميركي بطل أميركا الشمالية (كونكاكاف) ووهان غيانغدا الصيني بطل .

ومن المقرر أن يتم التعرف على بطل كوبا ليبرتادوريس للسيدات يوم 18 كانون الاول المقبل، وسيتوج بطل إفريقيا يوم 23 تشرين الثاني.



وكشف (فيفا) عن جدول منافسات البطولة، حيث سيلعب ووهان غيانغدا مع أوكلاند يونايتد في مباراة الافتتاح يوم 8 تشرين الثاني المقبل، ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع بطل في كانون الاول المقبل.



وتقام مباريات الدور قبل النهائي بين 28 كانون الثاني والأول من شباط المقبل، حيث يلتقي الفائز من المباراة الثانية مع أرسنال، فيما يلعب جوثام الأميركي مع بطل أميركا الجنوبية.



وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم المباراة النهائية للبطولة التي ستقام نسختها الأولى العام المقبل.