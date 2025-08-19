Advertisement

رياضة

كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:11
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية للسيدات، حيث من المقرر أن تقام النسخة الأولى منها العام المقبل 2026.
وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن البطولة سينطلق دورها الأول في تشرين الاول المقبل، فيما ستقام منافسات الدور الثاني في كانون الاول المقبل.
 
وأوضح أن ملعب مركز ووهان في الصين سيستضيف منافسات الدور الأول، على أن يتم الكشف في وقت لاحق عن الملاعب التي ستستضيف الدور الثاني.

وذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 6 أندية، وهي أرسنال بطل أوروبا وأوكلاند يونايتد  إف سي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وجوثام الأميركي بطل أميركا الشمالية (كونكاكاف) ووهان غيانغدا الصيني بطل آسيا.
ومن المقرر أن يتم التعرف على بطل كوبا ليبرتادوريس للسيدات يوم 18 كانون الاول المقبل، وسيتوج بطل إفريقيا يوم 23 تشرين الثاني.

وكشف (فيفا) عن جدول منافسات البطولة، حيث سيلعب ووهان غيانغدا مع أوكلاند يونايتد في مباراة الافتتاح يوم 8 تشرين الثاني المقبل، ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع بطل أفريقيا في كانون الاول المقبل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي بين 28 كانون الثاني والأول من شباط المقبل، حيث يلتقي الفائز من المباراة الثانية مع أرسنال، فيما يلعب جوثام الأميركي مع بطل أميركا الجنوبية.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم المباراة النهائية للبطولة التي ستقام نسختها الأولى العام المقبل.
