28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
رياضة
بعد انسحاب سينر.. ألكاراز يتوج بلقب سينسيناتي
Lebanon 24
19-08-2025
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
توج الإسباني
كارلوس ألكاراز
بلقب
بطولة سينسيناتي للتنس
بعد أن اضطر منافسه
الإيطالي
يانيك سينر
للانسحاب بسبب تعرضه لحالة إعياء في مباراتهما بنهائي البطولة مساء الاثنين.
وفي المباراة النهائية والتي جمعتهما للمرة الرابعة هذا العام والأولى منذ
ويمبلدون
، تأخر سينر بنتيجة 0-5 في
المجموعة الأولى
بعد ارتكابه تسعة أخطاء غير مباشرة، قبل ظهوره وهو يضع كيسا من الثلج على رأسه خلال الاستراحة، وانسحب بعد 22 دقيقة فقط من اللعب. (روسيا اليوم)
