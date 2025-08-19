بعد انسحاب سينر.. ألكاراز يتوج بلقب سينسيناتي

توج الإسباني بلقب بعد أن اضطر منافسه للانسحاب بسبب تعرضه لحالة إعياء في مباراتهما بنهائي البطولة مساء الاثنين.

Advertisement

وفي المباراة النهائية والتي جمعتهما للمرة الرابعة هذا العام والأولى منذ ، تأخر سينر بنتيجة 0-5 في بعد ارتكابه تسعة أخطاء غير مباشرة، قبل ظهوره وهو يضع كيسا من الثلج على رأسه خلال الاستراحة، وانسحب بعد 22 دقيقة فقط من اللعب. (روسيا اليوم)