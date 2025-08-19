Advertisement

لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 10:30
Doc-P-1406547-638912172418818976.png
Doc-P-1406547-638912172418818976.png photos 0
قرر كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل استبعاد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد من قائمة "السيليساو" لخوض آخر مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن عدة وسائل إعلام برازيلية أن القائمة الأولية التي تم إرسالها للاتحاد الدولي "فيفا" لم يتواجد بها فينيسيوس.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" أن سبب غياب الجناح الأيسر لفريق ريال مدريد يرجع إلى مزيج بين الإيقاف وقرار فني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس تلقى البطاقة الصفراء الثالثة له في الفوز 1-0 على باراغواي، وهو ما يجعله خارج حسابات مباراة تشيلي في الرابع من أيلول المقبل.

وبالنظر إلى هذا الظرف، قرر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة أنشيلوتي عدم ضم فينيسيوس لمباراة بوليفيا المقررة في التاسع من أيلول، وذلك من أجل منحه قسطا من الراحة بعد موسم خاض فيه أكثر من 60 مباراة رسمية مع النادي والمنتخب. (روسيا اليوم) 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24