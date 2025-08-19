لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟

قرر مدرب منتخب استبعاد فينيسيوس ، نجم من قائمة "السيليساو" لخوض آخر مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ماركا" نقلا عن عدة وسائل إعلام برازيلية أن القائمة الأولية التي تم إرسالها للاتحاد الدولي " " لم يتواجد بها فينيسيوس.



وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" أن سبب غياب الجناح الأيسر لفريق يرجع إلى مزيج بين الإيقاف وقرار فني.



وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس تلقى البطاقة الصفراء الثالثة له في الفوز 1-0 على باراغواي، وهو ما يجعله خارج حسابات مباراة تشيلي في الرابع من أيلول المقبل.



وبالنظر إلى هذا الظرف، قرر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة أنشيلوتي عدم ضم فينيسيوس لمباراة بوليفيا المقررة في التاسع من أيلول، وذلك من أجل منحه من الراحة بعد موسم خاض فيه أكثر من 60 مباراة رسمية مع النادي والمنتخب. (روسيا اليوم)