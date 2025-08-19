بحادث سير.. وفاة والد حارس المنتخب المصري

Advertisement

توفي والد حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الثلاثاء، إثر حادث سير مأساوي على طريق الواحات في مصر.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أجهزة الأمن تلقت إخطاراً بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات عند الكيلو 292، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تبين أن والد الشناوي، الشناوي، البالغ من العمر 70 عاماً، لقي مصرعه على الفور متأثراً بإصاباته البالغة، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.ونعى والد الشناوي، حيث نشر على موقعه الرسمي بياناً جاء فيه: "الكابتن محمود ، والسادة أعضاء ، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول بالنادي".واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات تمهيداً لاستكمال تصاريح الدفن، في حين أعربت جماهير الرياضة عن تعازيها الحارة للاعب ولعائلته في هذا المصاب الجلل.