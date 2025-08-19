أفضل لاعب بالدوري الإنكليزي.. محمد صلاح يحقق جائزة جديدة



توج ، نجم وقائد منتخب مصر، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الممتاز لموسم 2024-2025، بعد تألقه اللافت في قيادة فريقه نحو لقب البريميرليغ.وأصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة ثلاث مرات، بعد أن فاز بها سابقا في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

وجاء تتويج النجم المصري بفضل أرقامه الاستثنائية، حيث أنهى الموسم الماضي متصدرا لقائمتي الهدافين وصانعي الأهداف بتسجيله 29 هدفا وصناعته 18 تمريرة حاسمة.



كما حقق قائد منتخب مصر إنجازا غير مسبوق، بعدما جمع بين جوائز أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة الدوري الإنكليزي، ورابطة نقاد ، إضافة إلى الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في موسم واحد.



وعلق عبر حسابه في منصة "إكس" قائلا: "توج الملك.. صلاح أفضل لاعب في 2025 بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين".