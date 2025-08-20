انطلاقة متواضعة.. مبابي يهدي الفوز الأول لريال مدريد في لا ليغا



وسجّل النجم الفرنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليوقع على أول أهدافه الرسمية بقميص ، منذ انضمامه هذا الصيف. حقق بداية متواضعة في ، بعدما انتزع فوزا صعبا على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من المسابقة.وسجّل النجم الفرنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليوقع على أول أهدافه الرسمية بقميص ، منذ انضمامه هذا الصيف.

وعانى في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، رغم أفضلية محاولاته الهجومية عبر مبابي وفينيسيوس ، بينما تألق سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا في التصدي لأكثر من كرة خطرة.



وفي اللحظات الأخيرة، تلقى بيل بريتونيس لاعب أوساسونا بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل الفريق الضيف المباراة منقوص العدد، دون أن يتمكن من إدراك التعادل.



وبهذه النتيجة، حصد ريال مدريد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو اللقب، قبل أن يواجه ريال أوفيدو في الجولة الثانية الأحد المقبل، فيما يستقبل أوساسونا فريق بلنسية على ملعبه باحثاً عن تعويض خسارته الافتتاحية.