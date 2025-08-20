Advertisement

رياضة

بسبب "مخاطرة" ماستانتونو.. أزمة قانونية تهدد ريال مدريد

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:53
دخل ريال مدريد في جدل قانوني جديد بعد مشاركة لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، الذي تم قيده مؤخرا مع الفريق الرديف بالقميص رقم 30، وشارك في مواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 67.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أثارت هذه المشاركة جدلا فوريا، بعدما أكد ميغيل جالان، رئيس المركز الوطني لتكوين مدربي كرة القدم، أن أوساسونا يملك الحق في تقديم شكوى ضد ريال مدريد بداعي "إشراك غير قانوني"، متهما ريال مدريد بالتصرف بـ "سوء نية واضحة" عند تسجيل اللاعب مع الفريق الرديف.
 
وقال في بيان له عبر حسابه بموقع "إكس": "في الدقيقة 67، تمت الاستعانة بماستانتونو (18 عاما)، وهو ما يشكل إشراكا غير قانوني، ولدى أوساسونا 24 ساعة منذ نهاية المباراة للطعن في نتيجتها. ريال مدريد قرر تحمل مخاطرة الوقوع في خطأ محتمل خلال مباراته ضد أوساسونا".
 
وأضاف: "من المهم التوضيح أن مجرد إدراج لاعب في قائمة المستدعين لا يُعد مخالفة، بل يجب أن يشارك اللاعب فعليا حتى تُعتبر مخالفة قائمة. واللاعب المذكور، من الناحية الشكلية، يملك رخصة قانونية صالحة تسمح له بالمشاركة".

وتابع: "لا يمكن التذرع بمبدأ الثقة المشروعة لتبرير مخالفة ريال مدريد المادة 125 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني، حيث إن تسجيل اللاعب في الفريق الرديف تم بسوء نية، ما يتضح من طريقة تقديم النادي التي أظهرت بوضوح أنه جزء من الفريق الأول للملكي، بينما قُيد مع الرديف للتحايل على قاعدة تحديد الأرقام من 1 إلى 25، وبالتالي توفير مقعد إضافي للفريق الأول". (كووورة)
 
