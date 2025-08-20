Advertisement

رياضة

مواجهة وداعية.. هذا موعد آخر مباراة رسمية لميسي في الأرجنتين

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:43
Doc-P-1407115-638913233721992409.jpg
Doc-P-1407115-638913233721992409.jpg photos 0
من المتوقع أن يخوض قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، آخر مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على أرضه يوم 4 أيلول المقبل، عندما يستضيف المنتخب الأرجنتيني فنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب مونومينتال في بوينس آيرس.
ورغم عدم تأكيد الاتحاد الأرجنتيني أو ميسي نفسه، أثار الخبر اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم، وسط توقعات بأن تكون هذه المواجهة وداعية للنجم الأرجنتيني في مباراة رسمية على أرضه.

وبحسب جدول المباريات، ستبقى للأرجنتين مباراتان وديتان خارج البلاد في تشرين الأول وتشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى مباريات كأس الفيناليسما وكأس العالم، ما يجعل فرصة لعب ميسي رسميًا على أرضه بعدها محدودة.

ويأتي ذلك بعد احتفال ميسي، في 17 آب 2025، بمرور 20 عامًا على انطلاق مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، والتي بدأت عام 2005 بمباراة ودية ضد المجر، لتصبح قصة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية. 
