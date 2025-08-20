مواجهة وداعية.. هذا موعد آخر مباراة رسمية لميسي في الأرجنتين

Advertisement

من المتوقع أن يخوض قائد منتخب ، ، آخر مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على أرضه يوم 4 أيلول المقبل، عندما يستضيف المنتخب الأرجنتيني ضمن تصفيات 2026 على ملعب مونومينتال في بوينس آيرس.ورغم عدم تأكيد الاتحاد الأرجنتيني أو نفسه، أثار الخبر اهتمام جماهير حول العالم، وسط توقعات بأن تكون هذه المواجهة وداعية للنجم الأرجنتيني في مباراة رسمية على أرضه.وبحسب جدول المباريات، ستبقى للأرجنتين مباراتان وديتان خارج البلاد في تشرين الأول وتشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى الفيناليسما وكأس العالم، ما يجعل فرصة لعب ميسي رسميًا على أرضه بعدها محدودة.ويأتي ذلك بعد احتفال ميسي، في 17 آب 2025، بمرور 20 عامًا على انطلاق مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، والتي بدأت عام 2005 بمباراة ودية ضد ، لتصبح قصة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.