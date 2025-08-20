Advertisement

رياضة

احتضنها أمام الجميع.. من هي الفتاة التي ظهرت مع صلاح بحفل جوائز الدوري الإنكليزي؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1407128-638913254475426520.png
Doc-P-1407128-638913254475426520.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد حفل توزيع جوائز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنكليزية "PFA" ظهور النجم المصري محمد صلاح وهو يحتضن أليسيا روسو، مهاجمة نادي أرسنال ومنتخب إنكلترا للسيدات، عند دخوله القاعة في مدينة مانشستر.
Advertisement

وتوج صلاح للمرة الثالثة في تاريخه بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، محققًا رقمًا قياسيًا لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.

أما أليسيا روسو، فتبلغ من العمر 26 عامًا، ولدت في مدينة ميدستون بمقاطعة كينت الإنكليزية، وبدأت مسيرتها الكروية مع نادي تشيلسي، ثم انتقلت إلى برايتون، وبعدها إلى مانشستر يونايتد، قبل أن تنضم إلى أرسنال في 2023 بعد تعافيها من إصابة أبعدتها عن الملاعب عام 2020.

ساهمت روسو في تتويج منتخب إنكلترا بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات 2025، حيث سجلت هدفًا حاسمًا في المباراة النهائية ضد إسبانيا. كما سجلت 20 هدفًا مع أرسنال في الموسم الماضي، وتألقت في دوري أبطال أوروبا مع الفريق، مسجلة 8 أهداف، وكانت من بين المرشحات لجائزة الكرة الذهبية 2025.

وعلى الرغم من ترشحها لجائزة أفضل لاعبة في حفل الـPFA، خسرت روسو الجائزة لصالح ماريونا كالديونتي، لكنها بقيت إحدى أبرز نجمات الكرة الإنكليزية للسيدات. 
مواضيع ذات صلة
أفضل لاعب بالدوري الإنكليزي.. محمد صلاح يحقق جائزة جديدة
lebanon 24
21/08/2025 04:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل انطلاق الدوري.. صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد
lebanon 24
21/08/2025 04:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هندرسون ينتقل إلى الدوري الإنكليزي من بوابة نادي جديد
lebanon 24
21/08/2025 04:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
احتضنها وقبلها أمام الجميع.. النجم التركي الشهير يُثير الجدل بحركاته الجريئة مع حبيبته الجديدة (فيديو)
lebanon 24
21/08/2025 04:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:43 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
09:27 | 2025-08-20
07:53 | 2025-08-20
04:13 | 2025-08-20
01:05 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24