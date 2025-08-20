27
رياضة
احتضنها أمام الجميع.. من هي الفتاة التي ظهرت مع صلاح بحفل جوائز الدوري الإنكليزي؟
Lebanon 24
20-08-2025
|
15:21
شهد حفل توزيع جوائز رابطة لاعبي
كرة القدم
المحترفين
الإنكليزية
"PFA" ظهور النجم
المصري محمد
صلاح وهو يحتضن أليسيا روسو، مهاجمة نادي أرسنال ومنتخب إنكلترا للسيدات، عند دخوله القاعة في مدينة
مانشستر
.
وتوج صلاح للمرة الثالثة في تاريخه بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، محققًا رقمًا قياسيًا لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.
أما أليسيا روسو، فتبلغ من العمر 26 عامًا، ولدت في مدينة ميدستون بمقاطعة كينت الإنكليزية، وبدأت مسيرتها الكروية مع نادي تشيلسي، ثم انتقلت إلى برايتون، وبعدها إلى
مانشستر يونايتد
، قبل أن تنضم إلى أرسنال في 2023 بعد تعافيها من إصابة أبعدتها عن الملاعب عام 2020.
ساهمت روسو في تتويج منتخب إنكلترا بلقب كأس أمم
أوروبا
للسيدات 2025، حيث سجلت هدفًا حاسمًا في المباراة النهائية ضد
إسبانيا
. كما سجلت 20 هدفًا مع أرسنال في الموسم الماضي، وتألقت في
دوري أبطال أوروبا
مع الفريق، مسجلة 8 أهداف، وكانت من بين المرشحات لجائزة
الكرة
الذهبية 2025.
وعلى الرغم من ترشحها لجائزة أفضل لاعبة في حفل الـPFA، خسرت روسو الجائزة لصالح ماريونا كالديونتي، لكنها بقيت إحدى أبرز نجمات الكرة الإنكليزية للسيدات.
