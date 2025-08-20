Advertisement

رياضة

احترق منزله وعانى من الاكتئاب.. نجم كروي يغادر الحياة عن 39 عاماً

Lebanon 24
20-08-2025 | 23:00
كشف الصحافي النيجيري أولوداري، أن النجم البينيني رزاق أوموتويوسي، لاعب النصر السعودي والزمالك المصري السابق، عاش أياماً عصيبة قبل رحيله المفاجئ يوم الثلاثاء عن عمر 39 عاماً.

وأوضح أن أوموتويوسي عانى من الاكتئاب والمرض بعدما فقد منزله في حريق الشهر الماضي، وتوفيت شقيقته مطلع آب، ما انعكس سلباً على حالته النفسية.
ويُعد الراحل أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم البنينية، إذ سجل 21 هدفاً في 55 مباراة دولية، وارتدى قمصان 15 نادياً خلال مسيرته التي انتهت عام 2021. وكانت محطته الأبرز مع هيلسبنبورغ السويدي حين تُوّج هدافاً للدوري وتألق في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

وقد نعاه الوسط الكروي الإفريقي باعتباره أحد الوجوه البارزة في تاريخ اللعبة بالقارة. (العربية)
