تجمع GAG - عبرين أطلق مهرجانه الرياضي السنوي

Advertisement

أطلق تجمع GAG - عبرين مهرجانه الصيفي الرياضي السنوي الـ 28 بالتعاون مع لجنة مهرجانات صيف 2025 في بلدية عبرين، خلال مؤتمر صحافي في منزل رئيسه الفخري البروفسور شاهين في بلدة عبرين، في حضور قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس بلدية عبرين الاعلامي الان ضرغام وعدد من الاعضاء، رئيس دير كفيفان الاب اسطفان فرح ، المسؤول الاعلامي في أبرشية البترون الخوري روجيه يزبك، مأمور نفوس مارلو كفوري ، ممثلي الاحزاب والتيارات السياسية في قضاء البترون، عدد من المخاتير ، لقناة نورسات - تيلي لومييار جاك كلاسي ، رؤساء وممثلي جمعيات، اللجنة الاولمبية أسعد النخل ، رئيسة الاتحاد اللبناني للمحركات المائية الدكتورة كارلا شاغوري، رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت الكومودور ربيع سالم ، ممثل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر مستشاره جورج صولاج ، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الحاج ماهر ضناوي والأمين العام عساف مهنا وعدد من الأعضاء ، رؤساء وممثلي أندية رياضية ورجال الصحافة والاعلام.بعد النشيد الوطني، قدم للحفل عضو التجمع المختار ناجي بو خليل فكلمة رئيس التجمع الاعلامي شربل ضرغام الذي أعلن برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم السبت المقبل في 23 آب بمسابقة كرة الطاولة بدءا من الساعة 10 صباحا ويوم الاحد في 24 آب سباقات الضاحية والدراجات الهوائية بدءا من الساعة 8:30 صباحا من باحة كنيسة مار شربل عبرين ويليهما حفل توزيع الجوائز ثم شكر ضرغام داعمي المهرجان.وألقى الرئيس الفخري للتجمع البروفسور شاهين كلمة عرض فيها لتاريخ ومرحلة تأسيس التجمع.ثم كرم التجمع رئيس نادي "النجمة" السابق عمر غندور وتسلم درعًا تذكارية من صولاج. كما كرم كل من الضناوي وأحد مؤسسي والرئيس السابق لنادي الشباب البترون أدم يزبك وتسلم ممثلوه مهنا ورئيس الحالي للنادي يوسف الدرع التذكارية. وتم تكريم الفنان جورج خباز وتسلم الدرع عنه الممثل جوزيف ساسين. كما كرم التجمع الدكتور رجا لبكي.ختاما سلّم ضناوي البروفسور شاهين درعًا وقدم مفوض حزب الوطنيين الاحرار لقضاء البترون جوزيف صوايا درعًا لتجمع GAG.