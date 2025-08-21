Advertisement

رياضة

دورة نادي الغولف المفتوحة في التنس

Lebanon 24
21-08-2025
تواصلت منافسات دورة نادي الغولف المفتوحة في التنس بإشراف اتحاد اللعبة على ملاعب النادي في منطقة الجناح. وهنا نتائج اليومين الرابع والخامس:

- فئة الإناث:

تحت 13 سنة: فازت نور خاطر على إيما عيد 6 – 1، 6 – 1.
تحت 15 سنة: فازت نور خاطر على صوفيا حكيم 6 – 2، 6 – 3 وماريا الحشاش على إيما عيد 6 – 1، 6 – 1.

تحت 17 سنة: فازت رينا الجسر على ماريا مشرفية 6 – 1، 6 – 0 وعلى ماريا الحشاش 6 – 3، 7 – 6، 6 – 2.

- فئة الذكور:

تحت 13 سنة: فاز سامي أبو جمرا على دافيد جميل 6 – 3، 6 – 2، 10 – 6 وعدنان مروة على مالك حجار 6 – 2، 6 – 4، 11 – 9 وإيلي جميل على كيفين شمعون 6 – 1، 6 – 3 وسامي أبو جمرا على جايسون الحاج 6 – 2، 6 – 2 وعدنان مروة على إيلي جميل 6 – 1، 7 – 5، 6 – 4.

تحت 15 سنة: فاز نقولا عزقول على بيتر بول جميل 6 – 4، 6 – 1، 6 – 4 وعلى إيلي إيليا 6 – 1، 7 – 6، 6 – 4،

تحت 17 سنة: فاز يان ألفتريادس على لوكاس شبير 6 – 1، 6 – 2 وطارق شعبي على أنطوان موغاير 7 – 5، 6 – 3 وجلال عطايا على بيتر بول جميل 6 – 1، 6 – 1 ورامي صولي على نقولا عزقول 6 – 4، 6 – 0 وطارق شعبي على يان ألفتريادس 6 – 3، 6 – 3 ورامي صولي على جلال عطايا 6 – 4، 7 – 6.

- فئة المخضرمين:

35 سنة ": فاز محمد عطايا على جاد عطا 6 – 2، 6 – 0 وجوزف الخوري صفير على داني غمرة 6 – 2، 6 – 3، 10 – 4 وحاتم وردة على جو شبير 6 – 0، 6 – 4 ومحمد عطايا على روي خوري 6 – 1، 6 – 2 وحاتم وردة على جوزف الخوري صفير 6 – 1، 6 – 1.

45 سنة: فاز مارك ضو على محمود درويش 6 – 4، 6 – 4 وجهاد جميل على زياد جرمانوس 6 – 2، 6 – 2 وسيرج أبو شديد على ألان قبلان 7 – 6، 6 – 1 ورجا صوايا على بودي صفير 6 – 1، 6 – 1 ورضوان زعرور على عشير الداية 6 – 3، 6 – 4، 10 – 7 وجهاد جميل على سيرج أبو شديد 6 – 2، 6 – 2 ومارك ضومط على رجا صوايا 6 – 2، 6 – 4 وسهيل زكّأ على رضوان زعرور 6 – 3، 6 – 3.

55 سنة: فاز محمد سبليني على جوني حرب 7 – 5، 7 – 6 وأمين صفير على مازن حكيم 6 – 4، 6 – 2

- فردي سيدات: فازت ماريا خاطر على باميلا يونس 6 – 4، 6 – 2، 10 – 6 وصوفيا طبيب على دونا نوفل 6 – 1، 6 – 0 وماريان بربريان على رينا الجسر 6 – 2، 7 – 5.

- فردي رجال : فاز يان ألفتريادس على إيلي إيليا 6 – 0، 7 – 5 ورامي صولي على أرماند غرابديان 6 – 4، 6 – 4 وربيع سالم على وفيق سردوك 6 – 1، 6 – 3 ومالك سالم على محمد التنير 6 – 4، 6 – 2، 10 – 6.

- زوجي رجال: فاز كارل بربريان وأرماند غرابديان على جلال عطايا ومحمد عطايا 7 – 6، 6 – 1، 12 – 10 وربيع سالم وحاتم وردة على حسين الأمين وداني غمرة 6 – 2، 6 – 0.
