رغم اعتراض تل أبيب.. هذا الاتحاد يتبرع بعائدات مباراة إسرائيل لدعم غزة

أعلن الاتحاد النرويجي أنه سيتبرع بعائدات مباراته المقبلة أمام ، المقررة في 11 تشرين الأول ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لصالح منظمات إنسانية عاملة في غزة.وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافينيس، في بيان رسمي: "نريد التبرع بعائدات المباراة لمنظمة إنسانية تنقذ الأرواح يومياً في غزة، وتقدم مساعدات طارئة على الأرض بفعالية".ولم يحدد الاتحاد حجم العائدات المتوقعة من المباراة التي ستقام على ملعب "أوليفال" في أوسلو، الذي يتسع عادة لـ26 ألف متفرج، لكنه أوضح أن الإجراءات الأمنية المشددة ستقلص السعة بنحو 3 آلاف مقعد.وفي المقابل، طالب الاتحاد نظيره النرويجي بإدانة هجمات 7 تشرين الأول 2023 واحتجاز الرهائن على يد حركة ، محذراً من أن أي مساعدات يجب أن تذهب إلى منظمات إنسانية "موثوقة"، مذكّراً في بيانه بقضية سابقة تتعلق بانتقادات دولية للنرويج بسبب صيد الحيتان.وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال إسرائيل غير قادرة على استضافة مباريات دولية منذ تشرين الأول 2023 لأسباب أمنية، حيث خاضت مباراتها السابقة ضد في وخسرت بنتيجة 4-2.