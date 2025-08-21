Advertisement

رياضة

رغم اعتراض تل أبيب.. هذا الاتحاد يتبرع بعائدات مباراة إسرائيل لدعم غزة

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1407347-638913787907890675.png
Doc-P-1407347-638913787907890675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بعائدات مباراته المقبلة أمام إسرائيل، المقررة في 11 تشرين الأول ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لصالح منظمات إنسانية عاملة في غزة.
Advertisement

وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافينيس، في بيان رسمي: "نريد التبرع بعائدات المباراة لمنظمة إنسانية تنقذ الأرواح يومياً في غزة، وتقدم مساعدات طارئة على الأرض بفعالية".

ولم يحدد الاتحاد حجم العائدات المتوقعة من المباراة التي ستقام على ملعب "أوليفال" في أوسلو، الذي يتسع عادة لـ26 ألف متفرج، لكنه أوضح أن الإجراءات الأمنية المشددة ستقلص السعة بنحو 3 آلاف مقعد.

وفي المقابل، طالب الاتحاد الإسرائيلي نظيره النرويجي بإدانة هجمات 7 تشرين الأول 2023 واحتجاز الرهائن على يد حركة حماس، محذراً من أن أي مساعدات يجب أن تذهب إلى منظمات إنسانية "موثوقة"، مذكّراً في بيانه بقضية سابقة تتعلق بانتقادات دولية للنرويج بسبب صيد الحيتان.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال إسرائيل غير قادرة على استضافة مباريات دولية منذ تشرين الأول 2023 لأسباب أمنية، حيث خاضت مباراتها السابقة ضد النرويج في المجر وخسرت بنتيجة 4-2.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى والقدس ومدن وسط إسرائيل
lebanon 24
21/08/2025 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل
lebanon 24
21/08/2025 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في تل أبيب ووسط إسرائيل
lebanon 24
21/08/2025 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل
lebanon 24
21/08/2025 22:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:18 | 2025-08-21
12:48 | 2025-08-21
11:49 | 2025-08-21
10:00 | 2025-08-21
08:00 | 2025-08-21
07:30 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24