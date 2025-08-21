تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين

Advertisement

شهدت مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة "سود أميركانا"، أمس الأربعاء، بين نادي إندبندينتي الأرجنتيني ويونيفرسيداد دي تشيلي أحداث شغب خطيرة أدت إلى إلغائها بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجماهير في مدرجات ملعب "ليبرتادوريس دي أميركا" في بوينس آيرس.وتوقفت المباراة في شوطها الثاني بعد تزايد الفوضى، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، في وقت كان الفريق التشيلي متقدماً 2-1 في مجموع المباراتين.وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة، تضمنت استخدام العصي والأدوات الحادة، إضافة إلى سقوط بعض المشجعين من أماكن مرتفعة وإصابة آخرين بجروح خطيرة وسط تدفق دماء في المدرجات.وأكد اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) أن المباراة ألغيت بسبب "عدم توافر الضمانات الأمنية"، مشيراً إلى أن الملف أُحيل إلى هيئاته القضائية، مع رفع تقارير تفصيلية إلى لجنة الانضباط.وتعد "سود أميركانا" ثاني أكبر بطولة قارية للأندية في أميركا الجنوبية بعد "كوبا ليبرتادوريس"، وتعادل بطولة في القارة الأوروبية.