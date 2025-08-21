Advertisement

رياضة

هذا هو النجم المغربي الذي انضم إلى الدوري الانكليزي الممتاز!

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:00
Doc-P-1407358-638913808677171017.png
Doc-P-1407358-638913808677171017.png photos 0
أعلن بورنموث، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تعاقده مع الجناح المغربي أمين عدلي لمدة خمس سنوات قادماً من باير ليفركوزن الألماني.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الدولي المغربي (25 عاماً) انتقل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (33.6 مليون دولار).
وانضم عدلي إلى صفقات جديدة في بورنموث بينها بن جانون دواك، أدريان تروفير، دوردي بتروفيتش، وبافود دياكيتي، فيما خسر الفريق خدمات لاعبين بارزين مثل دين هاوسين المنتقل إلى ريال مدريد، وميلوش كيركيز إلى ليفربول، وإيليا زابارني إلى باريس سان جيرمان.

وبدأ عدلي مسيرته مع تولوز الفرنسي قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن عام 2021، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 25 تمريرة حاسمة في 143 مباراة، وساهم في تحقيق ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة في موسم 2023-2024.

وقال رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث تياغو بينتو: "أمين لاعب أثبت جدارته وسيكون إضافة حقيقية لفريقنا. إنه لاعب نافس على أعلى المستويات وطموحه يتماشى مع طموحنا".

ومن المقرر أن يلتحق عدلي بالفريق قبل مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون.
 
(سكاي نيوز)
 
 
