29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هنا.. كل ما تحتاج معرفته عن كأس العرب 2025
Lebanon 24
21-08-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي انطلاق النسخة الثانية من كأس العرب 2025، المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 كانون الأول 2025. إليك كل ما يهمك أن تعرفه عنه.
المدن والملاعب المستضيفة
Advertisement
ستستضيف البطولة ستة ملاعب قطرية سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم للمنتخبات عام 2022، حيث سيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية، فيما سيستضيف ملعب لوسيل المباراة النهائية في 18 كانون الأول.
المنتخبات المشاركة
ستضم البطولة 16 منتخبا من الاتحاد الآسيوي
لكرة القدم
والاتحاد الإفريقي، موزعة بين الفرق المؤهلة تلقائياً والفرق التي ستتنافس في مباريات التأهل.
- الفرق المؤهلة تلقائياً (9/16):
قطر (البلد المضيف)، الجزائر (حامل اللقب)، مصر،
العراق
،
الأردن
، المغرب،
السعودية
، تونس،
الإمارات
العربية المتحدة.
مباريات التأهل للمقاعد السبعة المتبقية:
- عمان ضد الصومال
- البحرين ضد جيبوتي
-
سوريا
ضد جنوب السودان
-
فلسطين
ضد ليبيا
-
لبنان
ضد السودان
- الكويت ضد موريتانيا
- اليمن ضد جزر القمر
نظام البطولة والمجموعات
بعد اكتمال التصفيات، ستنضم المنتخبات السبعة الفائزة إلى الفرق التسعة المؤهلة تلقائياً، ليتم تقسيمها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق:
- المجموعة الأولى: قطر-- تونس -- سوريا/جنوب السودان -- فلسطين/ليبيا
- المجموعة الثانية: المغرب -- السعودية -- عمان/الصومال -- اليمن/جزر القمر
- المجموعة الثالثة: مصر-- الأردن / الإمارات -- الكويت/موريتانيا
- المجموعة الرابعة: الجزائر-- العراق، البحرين/جيبوتي -- لبنان/السودان
يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تتضمن ربع النهائي، نصف النهائي، والمباراة النهائية، والتي ستقام على ملعب لوسيل في 18 كانون الأول.
البطل السابق
توجت الجزائر ببطولة كأس العرب 2021 بعد فوزها على تونس 2-0 في المباراة النهائية على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية. وسجل أهداف المباراة كل من أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول وياسين براهيمي في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.
تعد كأس العرب 2025 فرصة لإبراز المواهب العربية على الساحة الإقليمية والعالمية، واستمرار المنافسة بين أبرز المنتخبات العربية بعد النجاح الكبير لنسخة 2021.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الموعد والمستندات والإرشادات… كل ما تحتاج معرفته عن اختبار قوى الأمن
Lebanon 24
الموعد والمستندات والإرشادات… كل ما تحتاج معرفته عن اختبار قوى الأمن
21/08/2025 22:03:58
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العرب في كأس العالم للأندية 2025… هل تبقّى للأمل بصيص؟
Lebanon 24
العرب في كأس العالم للأندية 2025… هل تبقّى للأمل بصيص؟
21/08/2025 22:03:58
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تشكيلة منتخب لبنان لبطولة كأس آسيا 2025 (صورة)
Lebanon 24
إليكم تشكيلة منتخب لبنان لبطولة كأس آسيا 2025 (صورة)
21/08/2025 22:03:58
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025
Lebanon 24
ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025
21/08/2025 22:03:58
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
Lebanon 24
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
14:18 | 2025-08-21
21/08/2025 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين
Lebanon 24
ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين
12:48 | 2025-08-21
21/08/2025 12:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
Lebanon 24
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
11:49 | 2025-08-21
21/08/2025 11:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو النجم المغربي الذي انضم إلى الدوري الانكليزي الممتاز!
Lebanon 24
هذا هو النجم المغربي الذي انضم إلى الدوري الانكليزي الممتاز!
08:00 | 2025-08-21
21/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين
Lebanon 24
تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين
07:30 | 2025-08-21
21/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
15:47 | 2025-08-20
20/08/2025 03:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رد اسرائيلي على الورقة الاميركية بغارات اشعلت ليل الجنوب.. وبرّي قلق من تنصُّل واشنطن
Lebanon 24
رد اسرائيلي على الورقة الاميركية بغارات اشعلت ليل الجنوب.. وبرّي قلق من تنصُّل واشنطن
22:04 | 2025-08-20
20/08/2025 10:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:18 | 2025-08-21
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
12:48 | 2025-08-21
ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين
11:49 | 2025-08-21
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
08:00 | 2025-08-21
هذا هو النجم المغربي الذي انضم إلى الدوري الانكليزي الممتاز!
07:30 | 2025-08-21
تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين
06:30 | 2025-08-21
رغم اعتراض تل أبيب.. هذا الاتحاد يتبرع بعائدات مباراة إسرائيل لدعم غزة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 22:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24