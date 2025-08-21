Advertisement

هنا.. كل ما تحتاج معرفته عن كأس العرب 2025

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:00
يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي انطلاق النسخة الثانية من كأس العرب 2025، المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 كانون الأول 2025. إليك كل ما يهمك أن تعرفه عنه.

المدن والملاعب المستضيفة
ستستضيف البطولة ستة ملاعب قطرية سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم للمنتخبات عام 2022، حيث سيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية، فيما سيستضيف ملعب لوسيل المباراة النهائية في 18 كانون الأول.

المنتخبات المشاركة

ستضم البطولة 16 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، موزعة بين الفرق المؤهلة تلقائياً والفرق التي ستتنافس في مباريات التأهل.
- الفرق المؤهلة تلقائياً (9/16):
قطر (البلد المضيف)، الجزائر (حامل اللقب)، مصر، العراق، الأردن، المغرب، السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة.
 مباريات التأهل للمقاعد السبعة المتبقية:
- عمان ضد الصومال
- البحرين ضد جيبوتي
سوريا ضد جنوب السودان
فلسطين ضد ليبيا
لبنان ضد السودان
- الكويت ضد موريتانيا
- اليمن ضد جزر القمر

نظام البطولة والمجموعات

بعد اكتمال التصفيات، ستنضم المنتخبات السبعة الفائزة إلى الفرق التسعة المؤهلة تلقائياً، ليتم تقسيمها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق:
- المجموعة الأولى: قطر-- تونس -- سوريا/جنوب السودان -- فلسطين/ليبيا
- المجموعة الثانية: المغرب -- السعودية -- عمان/الصومال -- اليمن/جزر القمر
- المجموعة الثالثة: مصر-- الأردن / الإمارات -- الكويت/موريتانيا
- المجموعة الرابعة: الجزائر-- العراق، البحرين/جيبوتي -- لبنان/السودان

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تتضمن ربع النهائي، نصف النهائي، والمباراة النهائية، والتي ستقام على ملعب لوسيل في 18 كانون الأول.

البطل السابق

توجت الجزائر ببطولة كأس العرب 2021 بعد فوزها على تونس 2-0 في المباراة النهائية على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية. وسجل أهداف المباراة كل من أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول وياسين براهيمي في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

تعد كأس العرب 2025 فرصة لإبراز المواهب العربية على الساحة الإقليمية والعالمية، واستمرار المنافسة بين أبرز المنتخبات العربية بعد النجاح الكبير لنسخة 2021.
 
(روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24