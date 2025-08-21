هنا.. كل ما تحتاج معرفته عن كأس العرب 2025





المدن والملاعب المستضيفة

ستستضيف البطولة ستة ملاعب قطرية سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم للمنتخبات عام 2022، حيث سيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية، فيما سيستضيف ملعب لوسيل المباراة النهائية في 18 كانون الأول.



المنتخبات المشاركة



ستضم البطولة 16 منتخبا من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الإفريقي، موزعة بين الفرق المؤهلة تلقائياً والفرق التي ستتنافس في مباريات التأهل.

- الفرق المؤهلة تلقائياً (9/16):

مباريات التأهل للمقاعد السبعة المتبقية:

- عمان ضد الصومال

- البحرين ضد جيبوتي

- ضد جنوب السودان

- ضد ليبيا

- ضد السودان

- الكويت ضد موريتانيا

- اليمن ضد جزر القمر



نظام البطولة والمجموعات



بعد اكتمال التصفيات، ستنضم المنتخبات السبعة الفائزة إلى الفرق التسعة المؤهلة تلقائياً، ليتم تقسيمها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق:

- المجموعة الأولى: قطر-- تونس -- سوريا/جنوب السودان -- فلسطين/ليبيا

- المجموعة الثانية: المغرب -- السعودية -- عمان/الصومال -- اليمن/جزر القمر

- المجموعة الثالثة: مصر-- الأردن / الإمارات -- الكويت/موريتانيا

- المجموعة الرابعة: الجزائر-- العراق، البحرين/جيبوتي -- لبنان/السودان



يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تتضمن ربع النهائي، نصف النهائي، والمباراة النهائية، والتي ستقام على ملعب لوسيل في 18 كانون الأول.



البطل السابق



توجت الجزائر ببطولة كأس العرب 2021 بعد فوزها على تونس 2-0 في المباراة النهائية على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية. وسجل أهداف المباراة كل من أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول وياسين براهيمي في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.



تعد كأس العرب 2025 فرصة لإبراز المواهب العربية على الساحة الإقليمية والعالمية، واستمرار المنافسة بين أبرز المنتخبات العربية بعد النجاح الكبير لنسخة 2021.

