إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"

Advertisement

أعلن الألماني عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري البالغ من العمر 19 عاماً، قادماً من " " الإنكليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. (الامارات 24)