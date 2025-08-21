Advertisement

رياضة

إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:49
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري البالغ من العمر 19 عاماً، قادماً من "مانشستر سيتي" الإنكليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. (الامارات 24)
