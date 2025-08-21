29
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
أعلن
نادي باير ليفركوزن
الألماني عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري البالغ من العمر 19 عاماً، قادماً من "
مانشستر سيتي
" الإنكليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. (الامارات 24)
