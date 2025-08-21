Advertisement

رياضة

ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:48
أعلن نادي "ليفربول" الإنكليزيّ عن إصابة الظهير الأيمن الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ في أوتار الركبة.
وسيغيب فريمبونغ عن المباراة ضدّ "نيوكاسل يونايتد" يوم الإثنين المقبل، إضافة إلى مواجهة "أرسنال" في 31 اب. (روسيا اليوم)
14:18 | 2025-08-21
11:49 | 2025-08-21
10:00 | 2025-08-21
08:00 | 2025-08-21
07:30 | 2025-08-21
06:30 | 2025-08-21
