بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!

كشفت صحيفة "أوكي دياريو" أنّ المفاوضات بين واللاعب البرازيليّ فينيسيوس هي "أشبه بالحرب الباردة بين الطرفين".

وأشارت إلى أنّ " رفض طلب فينيسيوس بالحصول على راتب يُساوي ما يتقاضاه مقابل تجديد عقده حتى 2030، بينما تصر إدارة على إبقاء راتبه البالغ 20 مليون سنوياً كما هو دون زيادة".



وأضافت أنّ "كافة الدلائل تُشير إلى أن فينيسيوس يُماطل في مسألة تجديد عقده مع الريال للوصول إلى كانون الثاني 2027، وهو الموعد الذي يصبح فيه لاعباً حراً وبإمكانه التوقيع مع أي فريق آخر دون مقابل مادي للنادي الملكيّ. (العربية)