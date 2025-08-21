28
رياضة
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
Lebanon 24
21-08-2025
|
14:18
كشفت صحيفة "أوكي دياريو" أنّ المفاوضات بين
ريال مدريد
واللاعب البرازيليّ فينيسيوس
جونيور
هي "أشبه بالحرب الباردة بين الطرفين".
وأشارت إلى أنّ "
الريال
رفض طلب فينيسيوس بالحصول على راتب يُساوي ما يتقاضاه
كيليان مبابي
مقابل تجديد عقده حتى 2030، بينما تصر إدارة
فلورنتينو بيريز
على إبقاء راتبه البالغ 20 مليون
يورو
سنوياً كما هو دون زيادة".
وأضافت أنّ "كافة الدلائل تُشير إلى أن فينيسيوس يُماطل في مسألة تجديد عقده مع الريال للوصول إلى كانون الثاني 2027، وهو الموعد الذي يصبح فيه لاعباً حراً وبإمكانه التوقيع مع أي فريق آخر دون مقابل مادي للنادي الملكيّ. (العربية)
