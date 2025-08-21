28
صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها
Lebanon 24
21-08-2025
|
15:24
A-
A+
نشر نادي "
ليفربول
" الإنكليزيّ، صورة للمهاجم المصريّ
محمد صلاح
، إلى جانب 3 كؤوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزيّ.
وأثارت الصورة التي ظهر فيها صلاح وهو جالس على كرسيّ متوشحاً بالعلم المصري وبين الكؤوس، ضجّة بين عشاق الفريق الإنكليزيّ.
وأرفق "ليفربول" الصورة بالتعليق: "الملك المصري". (سكاي نيوز)
