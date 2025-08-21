صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها

Advertisement

نشر نادي " " الإنكليزيّ، صورة للمهاجم المصريّ ، إلى جانب 3 كؤوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزيّ.وأثارت الصورة التي ظهر فيها صلاح وهو جالس على كرسيّ متوشحاً بالعلم المصري وبين الكؤوس، ضجّة بين عشاق الفريق الإنكليزيّ.