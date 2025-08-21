Advertisement

رياضة

مقابل 70 مليون جنيه استرليني... "أرسنال" يقترب من ضمّ إيزي

Lebanon 24
21-08-2025
من المُتوقّع أنّ ينجح فريق "أرسنال" الإنكليزيّ بضمّ مهاجم "كريستال بالاس" إيبيريتشي إيزي البالغ من العمر 27 عاماً، بعدما كان "توتنهام" قريباً من التعاقد معه.
وفي هذا السياق، كشفت "ذي أثليتك"، أنّ "أرسنال اتفق مبدئيا مع إيزي و"كريستال بالاس" على الانتقال إلى الفريق اللندنيّ مقابل 70 مليون جينه إسترليني".
 
 
 
