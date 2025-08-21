29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مقابل 70 مليون جنيه استرليني... "أرسنال" يقترب من ضمّ إيزي
Lebanon 24
21-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المُتوقّع أنّ ينجح فريق "
أرسنال
" الإنكليزيّ بضمّ مهاجم "
كريستال بالاس
" إيبيريتشي إيزي البالغ من العمر 27 عاماً، بعدما كان "
توتنهام
" قريباً من التعاقد معه.
Advertisement
وفي هذا السياق، كشفت "ذي أثليتك"، أنّ "أرسنال اتفق مبدئيا مع إيزي و"كريستال بالاس" على الانتقال إلى الفريق اللندنيّ مقابل 70 مليون جينه إسترليني".
مواضيع ذات صلة
مقابل 15.6 مليون جنيه إسترليني.. ليدز يونايتد يضم لوكاس بيري من ليون
Lebanon 24
مقابل 15.6 مليون جنيه إسترليني.. ليدز يونايتد يضم لوكاس بيري من ليون
22/08/2025 09:42:50
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أتالانتا يقترب من حسم صفقة أونيست أهانور مقابل 20 مليون يورو
Lebanon 24
أتالانتا يقترب من حسم صفقة أونيست أهانور مقابل 20 مليون يورو
22/08/2025 09:42:50
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آرسنال يُجهّز لانطلاقة نارية: إيزي و"رقم 9" على رادار أرتيتا
Lebanon 24
آرسنال يُجهّز لانطلاقة نارية: إيزي و"رقم 9" على رادار أرتيتا
22/08/2025 09:42:50
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
22/08/2025 09:42:50
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للتفاوض مع ليفربول.. وكيل رودريغو في إنكلترا
Lebanon 24
للتفاوض مع ليفربول.. وكيل رودريغو في إنكلترا
02:30 | 2025-08-22
22/08/2025 02:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها
Lebanon 24
صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها
15:24 | 2025-08-21
21/08/2025 03:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
Lebanon 24
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
14:18 | 2025-08-21
21/08/2025 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين
Lebanon 24
ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين
12:48 | 2025-08-21
21/08/2025 12:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
Lebanon 24
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
11:49 | 2025-08-21
21/08/2025 11:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
11:00 | 2025-08-21
21/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:30 | 2025-08-22
للتفاوض مع ليفربول.. وكيل رودريغو في إنكلترا
15:24 | 2025-08-21
صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها
14:18 | 2025-08-21
بين الريال وفينيسيوس... "حرب باردة"!
12:48 | 2025-08-21
ضربة لـ"ليفربول"... إصابة فريمبونغ وغيابه عن مبارتين
11:49 | 2025-08-21
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
10:00 | 2025-08-21
هنا.. كل ما تحتاج معرفته عن كأس العرب 2025
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24