مقابل 70 مليون جنيه استرليني... "أرسنال" يقترب من ضمّ إيزي

من المُتوقّع أنّ ينجح فريق " " الإنكليزيّ بضمّ مهاجم " " إيبيريتشي إيزي البالغ من العمر 27 عاماً، بعدما كان " " قريباً من التعاقد معه.

وفي هذا السياق، كشفت "ذي أثليتك"، أنّ "أرسنال اتفق مبدئيا مع إيزي و"كريستال بالاس" على الانتقال إلى الفريق اللندنيّ مقابل 70 مليون جينه إسترليني".