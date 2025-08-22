30
رياضة
للتفاوض مع ليفربول.. وكيل رودريغو في إنكلترا
Lebanon 24
22-08-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن تطورات بشأن مستقبل اللاعب رودريغو جويس خلال فترة الانتقالات الحالية.
نقل حساب Transfer News Live عن مصادر مختلفة، بأن
ليفربول
دخل سباق التعاقد مع جناح
ريال مدريد
رودريغو، في ظل تقارير تؤكد أن وكيل اللاعب توجه إلى
إنكلترا
للتفاوض بشأن مستقبله، ويُنظر إليه كخيار رئيسي لتعويض لويس دياز في حال رحيله عن الفريق.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن اللاعب بات أقرب للانتقال إلى
الدوري الإنكليزي
الممتاز هذا الصيف.
وأشارت تقارير إلى أنه حتى الآن لم تُجر إدارة ليفربول محادثات مباشرة مع
ريال
مدريد
، لكنها تواصلت مع محيط اللاعب لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة، وسط توقعات بعقد اجتماعات حاسمة مع النادي الإسباني قريباً.
وأضافت: "رغبة رودريغو في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي تعزز من فرص ليفربول، رغم وجود منافسة من أندية أخرى مثل
آرسنال
وتوتنهام وباريس
سان جيرمان
".
وتابعت: "ريال مدريد حدد قيمة اللاعب بما يقارب 90 مليون
يورو
إضافة إلى متغيرات، وهو رقم مرتفع يضع ضغطاً على ميزانية ليفربول، خاصة مع راتب رودريغو الكبير، ومع ذلك يرى مراقبون أن فرص إتمام الصفقة قائمة وبنسبة معتبرة، في ظل بحث النادي الإنجليزي عن جناح يتمتع بقدرات هجومية عالية".
