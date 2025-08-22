طرد رونالدو من الملعب.. إنه حكم الاتحاد السعودي الجديد!

استقرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي على اختيار الحكم محمد الهويش لإدارة نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والنصر، والمقرر إقامته يوم السبت على ملعب هونغ كونغ.



ويبلغ الهويش من العمر 39 عامًا، وهو حكم دولي من منذ 2014، أدار 159 مباراة حتى الآن، أشهر خلالها 557 بطاقة صفراء و14 بطاقة حمراء مباشرة، وقيادة العديد من المباريات المحلية والدولية الكبرى، بما في ذلك نصف نهائي للأندية 2023 ومباريات أبطال .



وكانت بعض الأندية، وعلى رأسها النصر، قد عبرت عن رفضها لتكليفه بسبب قراراته المثيرة للجدل سابقًا، خاصة طرد في نصف نهائي السوبر السعودي 8 نيسان 2024.

🎙️الضربة القاضيه



الصحفي البرتغالي COSTA



"ليتك فعلنها يا رونالدو وأشفيت غليلنا"



الحكم محمد الهويش يطرد كرستيانو بالبطاقة الحمراء ثم يذهب إلى لاعب للإطمئنان عليه قبل أن يُشاهد أو يعلم ما الذي حدث بين اللاعب التاريخي واللاعب الزلابه

ويستعد الهويش لإدارة النهائي بعد أن قاد مباريات بارزة مثل ديربي الهلال والنصر، وسط ترقب من الجماهير لمستوى الأداء والتحكيم، في مباراة يُنتظر أن تكون حاسمة ومثيرة بين الفريقين.