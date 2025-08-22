Advertisement

طرد رونالدو من الملعب.. إنه حكم الاتحاد السعودي الجديد!

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:00
Doc-P-1407875-638914886663225556.png
Doc-P-1407875-638914886663225556.png photos 0
استقرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم على اختيار الحكم محمد الهويش لإدارة نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والنصر، والمقرر إقامته يوم السبت على ملعب هونغ كونغ.

ويبلغ الهويش من العمر 39 عامًا، وهو حكم دولي من السعودية منذ 2014، أدار 159 مباراة حتى الآن، أشهر خلالها 557 بطاقة صفراء و14 بطاقة حمراء مباشرة، وقيادة العديد من المباريات المحلية والدولية الكبرى، بما في ذلك نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ومباريات دوري أبطال آسيا.

وكانت بعض الأندية، وعلى رأسها النصر، قد عبرت عن رفضها لتكليفه بسبب قراراته المثيرة للجدل سابقًا، خاصة طرد كريستيانو رونالدو في نصف نهائي السوبر السعودي 8 نيسان 2024.
 
ويستعد الهويش لإدارة النهائي بعد أن قاد مباريات بارزة مثل ديربي الهلال والنصر، وسط ترقب من الجماهير لمستوى الأداء والتحكيم، في مباراة يُنتظر أن تكون حاسمة ومثيرة بين الفريقين.
