طرد رونالدو من الملعب.. إنه حكم الاتحاد السعودي الجديد!

🎙️الضربة القاضيه
الصحفي البرتغالي COSTA
"ليتك فعلنها يا رونالدو وأشفيت غليلنا"
الحكم محمد الهويش يطرد كرستيانو بالبطاقة الحمراء ثم يذهب إلى لاعب الهلال للإطمئنان عليه قبل أن يُشاهد أو يعلم ما الذي حدث بين اللاعب التاريخي واللاعب الزلابه
#اللوبي_الازرق pic.twitter.com/Pnx3ausRen
— الفيلسـوـوـوف (@Al_Failasouf) April 13, 2024
