Advertisement

رياضة

بايرن ميونيخ يُحقق فوزا كاسحا على لايبزيغ

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1407978-638915200241029295.jpeg
Doc-P-1407978-638915200241029295.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسداسية فاز فريق بايرن ميونيخ على ضيفه لايبزيغ في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الدوري الألماني، أمس الجمعة، وسجل هاري كين 3 أهداف في غضون 14 دقيقة في الشوط الثاني، وأضاف مايكل أوليسي هدفين آخرين. 
Advertisement

وافتتح كين قائد إنكلترا وهداف الدوري في الموسمين الماضيين، رصيده من الأهداف في الدقيقة 64، قبل أن يسجل هدفين آخرين في الدقيقتين 74 و78.

وبدا فريق المدرب فينسن كومباني، الذي فاز بكأس السوبر الألمانية الأسبوع الماضي بفوزه 2-1 على شتوتغارت، في أتم الاستعداد لبدء الدوري بأسلوب الضغط العالي الذي أزعج لايبزيج، وبعض اللمسات الحاسمة.

وفرض الفريق البافاري سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، وسجل هدفين في غضون 5 دقائق ليحسم المباراة سريعا.

وتفوق الفريق على لايبزيغ بفضل تمريرات سريعة على حافة منطقة الجزاء، وسدد أوليسي كرة قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 27.

وسجل الوافد الجديد من ليفربول الإنكليزي لويس دياز هدفه الأول في ظهوره الأول بالدوري، بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 32.

وفي ظل ذهول لاعبي لايبزيغ، ظن سيرج غنابري أنه سجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وبعد دقيقتين، لعب تمريرة حاسمة في توقيت مناسب إلى الدولي الفرنسي أوليسي ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

ثم تولى كين زمام المبادرة في الشوط الثاني، مسجلا هدفا في الدقيقة 64 بعد مجهود من دياز، ثم أطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك، قبل أن يكمل ثلاثيته بعد ذلك بقليل.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين: بوتين يعتقد أنه يحقق الفوز في ساحة المعركة ضد أوكرانيا
lebanon 24
23/08/2025 09:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ايهاب حماده: سنفوز فوزا عظيماً
lebanon 24
23/08/2025 09:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
lebanon 24
23/08/2025 09:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية.. ماذا قال حكيمي؟
lebanon 24
23/08/2025 09:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2025-08-23
16:00 | 2025-08-22
15:00 | 2025-08-22
14:00 | 2025-08-22
13:38 | 2025-08-22
13:27 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24