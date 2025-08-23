30
لجنة الانضباط في الإتحاد السعودي تُعاقب نجم نادي النصر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
23-08-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبيل مواجهة الفريق المرتقبة اليوم السبت ضد الأهلي في نهائي
كأس السوبر
السعودي، حسمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي
لكرة القدم
الجدل حول عقوبة نجم النصر
ساديو ماني
.
وأصدرت اللجنة قرارا رسميا يقضي بإيقاف ماني مباراة واحدة وفرض غرامة مالية عليه.
وجاء القرار بعد طرد ماني في مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز "العالمي" بنتيجة 2-1، رغم اضطراره للعب معظم شوطي المباراة بعشرة لاعبين فقط.
وتلقى اللاعب السنغالي البطاقة الحمراء بسبب "اللعب العنيف"، وفقا لما ورد في تقرير الحكم الذي أدار الكلاسيكو.
وأكدت اللجنة أن العقوبة المفروضة على ماني، البالغ من العمر 33 عاما، تقتصر على مباراة واحدة فقط، مشيرة إلى أن هذا القرار استند إلى تقييم الحالة وفقا لنظام الانضباط والأخلاق، إضافة إلى ما ورد في تقرير الحكم حول طبيعة التدخل.
كما ألزمت اللجنة النجم السنغالي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف
ريال
سعودي
.
وبهذا الإيقاف، سيغيب ماني رسميا عن نهائي السوبر السعودي، في ضربة موجعة لفريق النصر قبل مواجهة الأهلي، الذي بلغ النهائي بفوزه الكبير على القادسية بنتيجة 5-1.(روسيا اليوم)
