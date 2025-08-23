Advertisement

رياضة

توتنهام يهزم مانشستر سيتي في عقر داره

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1408172-638915664793425100.png
Doc-P-1408172-638915664793425100.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل توتنهام بدايته الرائعة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
Advertisement
 
 
وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته. (روسيا اليوم) 
 
مواضيع ذات صلة
بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة
lebanon 24
23/08/2025 21:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يضم 11 لاعبا في ميركاتو 2025
lebanon 24
23/08/2025 21:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
lebanon 24
23/08/2025 21:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيرحل إيدرسون عن "مانشستر سيتي"؟
lebanon 24
23/08/2025 21:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:31 | 2025-08-23
13:27 | 2025-08-23
11:36 | 2025-08-23
09:21 | 2025-08-23
07:30 | 2025-08-23
04:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24