28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في عقر داره
Lebanon 24
23-08-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
توتنهام
بدايته الرائعة في
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
، وتغلب على مضيفه
مانشستر سيتي
بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
Advertisement
وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان
جونسون
الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف
جواو بالينيا
الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة
Lebanon 24
بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة
23/08/2025 21:33:44
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يضم 11 لاعبا في ميركاتو 2025
Lebanon 24
مانشستر سيتي يضم 11 لاعبا في ميركاتو 2025
23/08/2025 21:33:44
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
23/08/2025 21:33:44
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيرحل إيدرسون عن "مانشستر سيتي"؟
Lebanon 24
هل سيرحل إيدرسون عن "مانشستر سيتي"؟
23/08/2025 21:33:44
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صفقة تاريخية.. أرسنال يخطف إيبيريتشي إيزي
Lebanon 24
صفقة تاريخية.. أرسنال يخطف إيبيريتشي إيزي
13:31 | 2025-08-23
23/08/2025 01:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما فعله رونالدو بعد خسارة النصر لقب كأس السوبر السعودي
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما فعله رونالدو بعد خسارة النصر لقب كأس السوبر السعودي
13:27 | 2025-08-23
23/08/2025 01:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
Lebanon 24
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
11:36 | 2025-08-23
23/08/2025 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في نهائي كأس السوبر السعودي.. ميندي يمنع رونالدو من تسجيل هدف خرافي
Lebanon 24
في نهائي كأس السوبر السعودي.. ميندي يمنع رونالدو من تسجيل هدف خرافي
09:21 | 2025-08-23
23/08/2025 09:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مرموش يتغنى بصلاح.. ويتمنى الفوز على ليفربول
Lebanon 24
مرموش يتغنى بصلاح.. ويتمنى الفوز على ليفربول
07:30 | 2025-08-23
23/08/2025 07:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقائه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقائه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:31 | 2025-08-23
صفقة تاريخية.. أرسنال يخطف إيبيريتشي إيزي
13:27 | 2025-08-23
بالفيديو.. هذا ما فعله رونالدو بعد خسارة النصر لقب كأس السوبر السعودي
11:36 | 2025-08-23
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
09:21 | 2025-08-23
في نهائي كأس السوبر السعودي.. ميندي يمنع رونالدو من تسجيل هدف خرافي
07:30 | 2025-08-23
مرموش يتغنى بصلاح.. ويتمنى الفوز على ليفربول
04:00 | 2025-08-23
هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 21:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24