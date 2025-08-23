Advertisement

رياضة

الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح

Lebanon 24
23-08-2025 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1408185-638915712485259555.png
Doc-P-1408185-638915712485259555.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توج الأهلي السعودي بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انتصر على النصر بركلات الترجيح (5-3)، في المباراة النهائية التي احتضنتها هونغ كونغ مساء السبت.
Advertisement

النصر افتتح التسجيل عبر كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء، لكن الأهلي أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق فرانك كيسي. وفي الشوط الثاني، عاد النصر للتقدم بهدف مارسيلو بروزوفيتش عند الدقيقة 82، غير أن الأهلي خطف التعادل في الدقيقة 89 عبر روجر إيبانيز، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي.

سجل للأهلي كل من: إيفان توني، رياض محرز، فرانك كيسي، فراس البريكان، وجالينو، بينما أحرز للنصر رونالدو، جواو فيليكس، وبروزوفيتش، وأضاع عبد الله الخيبري الركلة الحاسمة.

بهذا الإنجاز، منع الأهلي غريمه من تحقيق لقبه الثالث، مضيفًا الكأس الثانية إلى خزائنه بعد نسخة 2016، ليواصل مسيرة حافلة هذا العام عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأهلي يواجه النصر في نهائي "السوبر"
lebanon 24
24/08/2025 01:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إنكلترا تنجو من السقوط وتبلغ نصف النهائي بركلات ترجيح مجنونة أمام السويد
lebanon 24
24/08/2025 01:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما فعله رونالدو بعد خسارة النصر لقب كأس السوبر السعودي
lebanon 24
24/08/2025 01:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في نهائي كأس السوبر السعودي.. ميندي يمنع رونالدو من تسجيل هدف خرافي
lebanon 24
24/08/2025 01:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:41 | 2025-08-23
13:31 | 2025-08-23
13:27 | 2025-08-23
10:30 | 2025-08-23
09:21 | 2025-08-23
07:30 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24