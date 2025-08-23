الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح

Advertisement

النصر افتتح التسجيل عبر من ضربة جزاء، لكن الأهلي أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كيسي. وفي الشوط الثاني، عاد النصر للتقدم بهدف مارسيلو بروزوفيتش عند الدقيقة 82، غير أن الأهلي خطف التعادل في الدقيقة 89 عبر روجر إيبانيز، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي.سجل للأهلي كل من: إيفان ، محرز، فرانك كيسي، فراس البريكان، وجالينو، بينما أحرز للنصر ، جواو فيليكس، وبروزوفيتش، وأضاع الخيبري الركلة الحاسمة.بهذا الإنجاز، منع الأهلي غريمه من تحقيق لقبه الثالث، مضيفًا الكأس الثانية إلى خزائنه بعد نسخة 2016، ليواصل مسيرة حافلة هذا العام عقب تتويجه بلقب أبطال للنخبة 2025. (سكاي نيوز)