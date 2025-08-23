28
رياضة
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
Lebanon 24
23-08-2025
|
11:36
A-
A+
توج الأهلي السعودي بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انتصر على النصر بركلات الترجيح (5-3)، في المباراة النهائية التي احتضنتها
هونغ كونغ
مساء السبت.
النصر افتتح التسجيل عبر
كريستيانو رونالدو
من ضربة جزاء، لكن الأهلي أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق
فرانك
كيسي. وفي الشوط الثاني، عاد النصر للتقدم بهدف مارسيلو بروزوفيتش عند الدقيقة 82، غير أن الأهلي خطف التعادل في الدقيقة 89 عبر روجر إيبانيز، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي.
سجل للأهلي كل من: إيفان
توني
،
رياض
محرز، فرانك كيسي، فراس البريكان، وجالينو، بينما أحرز للنصر
رونالدو
، جواو فيليكس، وبروزوفيتش، وأضاع
عبد الله
الخيبري الركلة الحاسمة.
بهذا الإنجاز، منع الأهلي غريمه من تحقيق لقبه الثالث، مضيفًا الكأس الثانية إلى خزائنه بعد نسخة 2016، ليواصل مسيرة حافلة هذا العام عقب تتويجه بلقب
دوري
أبطال
آسيا
للنخبة 2025. (سكاي نيوز)
