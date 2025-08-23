Advertisement

رياضة

صفقة تاريخية.. أرسنال يخطف إيبيريتشي إيزي

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1408215-638915779971248210.png
Doc-P-1408215-638915779971248210.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي أرسنال  تعاقده رسميًا مع النجم الدولي إيبيريتشي إيزي قادمًا من صفوف كريستال بالاس، ليعود بذلك اللاعب إلى بيته الأول الذي غادره طفلًا عام 2011.
Advertisement

جاء الإعلان قبل دقائق من مواجهة "الغانرز" مع ليدز يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث نشر النادي مقطع فيديو ترحيبي كتب فيه: "لم يكن هناك سوى أرسنال دائمًا.. مشجع وفيّ منذ الطفولة، مرحبًا بعودتك إلى المنزل يا إيبيريتشي"، مع تأكيد أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 10.

لم يكشف أرسنال عن القيمة الرسمية للانتقال، لكن تقارير بريطانية أبرزها شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الصفقة كلفت النادي حوالي 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الحوافز، لتصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد ديكلان رايس (105 ملايين) ونيكولاس بيبي (72 مليون). في المقابل، وصف كريستال بالاس الصفقة بأنها أغلى بيع في تاريخه.
مواضيع ذات صلة
آرسنال يُجهّز لانطلاقة نارية: إيزي و"رقم 9" على رادار أرتيتا
lebanon 24
24/08/2025 01:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
lebanon 24
24/08/2025 01:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
lebanon 24
24/08/2025 01:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل 70 مليون جنيه استرليني... "أرسنال" يقترب من ضمّ إيزي
lebanon 24
24/08/2025 01:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:41 | 2025-08-23
13:27 | 2025-08-23
11:36 | 2025-08-23
10:30 | 2025-08-23
09:21 | 2025-08-23
07:30 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24