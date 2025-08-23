صفقة تاريخية.. أرسنال يخطف إيبيريتشي إيزي

Advertisement

تعاقده رسميًا مع النجم الدولي إيبيريتشي إيزي قادمًا من صفوف ، ليعود بذلك اللاعب إلى بيته الأول الذي غادره طفلًا عام 2011.جاء الإعلان قبل دقائق من مواجهة "الغانرز" مع ليدز في الجولة الثانية من الممتاز، حيث نشر النادي مقطع فيديو ترحيبي كتب فيه: "لم يكن هناك سوى أرسنال دائمًا.. مشجع وفيّ منذ الطفولة، مرحبًا بعودتك إلى المنزل يا إيبيريتشي"، مع تأكيد أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 10.لم يكشف أرسنال عن القيمة الرسمية للانتقال، لكن تقارير بريطانية أبرزها شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الصفقة كلفت النادي حوالي 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الحوافز، لتصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد ديكلان رايس (105 ملايين) ونيكولاس (72 مليون). في المقابل، وصف كريستال بالاس الصفقة بأنها أغلى بيع في تاريخه.