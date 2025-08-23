Advertisement

أتلتيكو مدريد يخفق مجددًا

Lebanon 24
23-08-2025 | 15:41
أخفق أتلتيكو مدريد في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالموسم الجديد للدوري الإسباني عقب تعادله مع ضيفه إلتشي 1-1 اليوم السبت.
واستهل فريق المدرب دييغو سيميوني الموسم بخسارة مفاجئة 2-1 أمام إسبانيول، ليكتفي بنقطة واحدة من أول مباراتين.

وبدا أن مهمة أتلتيكو ستكون سهلة حين تقدم مبكراً عبر المهاجم ألكسندر سورلوث بعد 8 دقائق فقط من البداية، عندما تسلم تمريرة متقنة من المدافع ديفيد هانكو لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

لكن رافا مير أنهى هجمة مرتدة رائعة للزوار ليدرك التعادل في الدقيقة 15، ونجح إلتشي في الحفاظ على النتيجة حتى النهاية.

وهذا التعادل الثاني على التوالي لإلتشي العائد لأضواء الليغا هذا الموسم. (الشرق)
