أتلتيكو مدريد يخفق مجددًا

أخفق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالموسم الجديد للدوري الإسباني عقب تعادله مع ضيفه إلتشي 1-1 اليوم السبت.واستهل فريق المدرب الموسم بخسارة مفاجئة 2-1 أمام ، ليكتفي بنقطة واحدة من أول مباراتين.وبدا أن مهمة أتلتيكو ستكون سهلة حين تقدم مبكراً عبر المهاجم بعد 8 دقائق فقط من البداية، عندما تسلم تمريرة متقنة من المدافع لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.لكن أنهى هجمة مرتدة رائعة للزوار ليدرك التعادل في الدقيقة 15، ونجح إلتشي في الحفاظ على النتيجة حتى النهاية.وهذا التعادل الثاني على التوالي لإلتشي العائد لأضواء الليغا هذا الموسم. (الشرق)